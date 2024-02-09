AKP’li adayın eşine şiddet uyguladığı ortaya çıktı

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bergama Belediye Başkan adayı olarak açıkladığı Dr. Sadık Doğruer’in eşine şiddet uyguladığı ve 7 ay hapis cezası alarak hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı verildiği ortaya çıktı.

EŞİ İŞİTME KAYBI YAŞADI

Aday gösterilen Doğruer’in 16 Şubat 2009 tarihinde eski eşini “kasten yaralamak” suçundan 7 ay 15 gün hapse mahkûm edildiği öne sürüldü. Olayın 2008 yılında gerçekleştiği iddia edildi. Doğruer, iki yıl önce evlendiği eşini, tartışma sırasında darp etti.

Olayın ardından eşi, komşusuna sığınarak polise haber verdi. Yapılan soruşturmanın ardından, genç kadına adli tıp, darp raporu ile yüzde 28 işitme kaybı yaşadığına dair rapor verdi. Kadının şikayeti sonrasında, Karşıyaka 3. Aile Mahkemesi kararıyla, Doğruer’e 6 ay evden uzaklaştırma, 7 ay 15 gün hapis cezası verildi ve Doğruer çifti boşandı.

İL YÖNETİMİ BİLİYORDU

Bergama’ya aday gösterilen Sadık Doğruer’in geçmişte eşini darp ettiği AKP il yönetimi tarafından biliniyordu ve il yönetimi tarafından adaylık dosyasında belirtilmişti. Buna rağmen tekrar aday gösterildi.