AKP’li Ali İhsan Yavuz açıkladı ‘Sistemi kurduk Sonuçları ilk önce Erdoğan öğrenecek’

AKP, seçimlerdeki verilerin hatasız ve kusursuz bir şekilde Yüksek Seçim Kurulu'na iletilmesi için Sonuç Alım Sistemi (SAS) adında bir sistem kurduğunu açıkladı.

AKP’li Ali İhsan Yavuz açıkladı ‘Sistemi kurduk Sonuçları ilk önce Erdoğan öğrenecek’

Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, SAS sayesinde her il ve ilçeden gelen sonuç verilerinin anlık olarak takip edilebileceğini söyledi. Yavuz ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim sonuçlarını herkesten önce öğreneceğini ve parti olarak da bu sonuçları kendilerinin önceden bileceklerini belirtti.

Ali İhsan Yavuz, “Sayın cumhurbaşkanımız seçimlerin sonucunu herkesten önce bilecek. “Sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, o gün seçimlerin sonucunu herkesten önce bilecek, biz de sayın cumhurbaşkanımızla birlikte herkesten önce bileceğiz.” dedi.

Verileri nasıl toplayacakları konusunda ise bilgi vermedi.

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