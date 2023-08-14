AKP’li Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş yaşamını yitirdi

Ankara’nın AKP’li Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş hayatını kaybetti. Haberi ABB Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından duyurdu.

AKP’li Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş yaşamını yitirdi

Ankara’nın Ayaş ilçesinin AKP’li belediye başkanı Burhan Demirbaş hayatını kaybetti.

Vefat haberini AKP MKYK Üyesi Lütfiye Selva Çam sosyal medya hesabından “Başımız sağ olsun. Ayaş Belediye Başkanımız, Değerli Ağabeyimiz Burhan Demirbaş’ın emanetini teslim ettiği haberini aldım. Çok üzgünüm. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin, Başkanımızın mekanı cennet olsun. Demirbaş ailesine, teşkilatımıza ve Ayaş halkına taziyelerimi ve dualarımı iletiyorum” sözlerini duyurdu.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesabından baş sağlığı diledi:

“Hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendiğim Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş’a Allah’tan rahmet, değerli ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.”

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