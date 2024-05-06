Erman Toroğlu İsmail Kartal'ın sözlerine çıldırdı 'Senin var ya' dedi ve bakın ne söyledi

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Erman Toroğlu İsmail Kartal'ın sözlerine çıldırdı 'Senin var ya' dedi ve bakın ne söyledi
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Konyaspor maçından sonra yaptığı konuşma Erman Toroğlu'nun çileden çıkardı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Konyaspor maçından sonra yaptığı açıklama Erman Toroğlu'nu adeta çıldırttı.

Kartal, "Matematiksel olarak hala şampiyonluk yarışın içerisindeyiz. Bugün maça iyi başladık, aslında çok da iyi başlamadık ama ilk devre birkaç net pozisyonumuz vardı. Değişiklerle daha baskılı, daha oyunumuzu etkinleştirerek maçı kazanmayı hedefledik. Pozisyonlar da bulduk. Oyuncularım maçın başından sonuna kadar ellerinden geleni yaptılar. Sadece gol bulamadık. Sorumluluk bana aittir. 7-8 tane net pozisyona girdik. Değerlendiremedik. Çok üzgünüz. Böyle bir şey beklemiyorduk. Sadece golü bulamadık. Yarışa devam ediyoruz." dedi.

Erman Toroğlu, A Spor'daki programda bu sözler üzerine çarpıcı ifadeler kullandı.

Toroğlu, şunları söyledi:

"İsmail senin var ya... Matematik hocanın gözlerinden öperim. Senin de gözlerinden öperim. Aslında 'Kaybedenler Kulübü kim?' dersek, 'Fenerbahçe' deriz. 25 kere lig ikinciliği var ve kupada da 18 finalin 11'ini kaybetmiş! Çok enteresan! Demek ki finalde bir şey var."

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