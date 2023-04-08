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  • AKP'li başkan 15 yaşındaki çocuktan şikayetçi oldu. Okuldan izin alan çocuk ifade vermeye gitti

AKP'li başkan 15 yaşındaki çocuktan şikayetçi oldu. Okuldan izin alan çocuk ifade vermeye gitti

AKP'li Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir sosyal medyadan kendisini eleştiren ve evlerinin bedelinin çok altında kamulaştırılmasına isyan eden 15 yaşındaki H.S.’den şikayetçi oldu.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 09:00
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AKP'li başkan 15 yaşındaki çocuktan şikayetçi oldu

AKP'li başkan 15 yaşındaki çocuktan şikayetçi oldu. Okuldan izin alan çocuk ifade vermeye gitti
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Cumhuriyet’ten Cemil Ciğerim’in haberine göre, Samsun’un Tekkeköy İlçesi’nde yaşayan Necati Akçalılar Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi H.S. dedesinden miras kalan evin ve işyerlerinin, bedelinin çok altında kamulaştırılmasına isyan etti.

Bu sebeple sosyal medya hesabından AKP'li Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’i eleştirdi.

AKP’Lİ BAŞKAN ÇOCUKTAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Demir, şubatta yaşanan bu olay nedeniyle 15 yaşındaki H.S.'den şikâyetçi oldu. H.S’nin babasına ulaşan polis, çocuğun ifade için adliye gelmesini istedi. H.S. okuldan izin alarak ifade vermeye gitti.

15 YAŞINDAKİ ÇOCUK: AİLEM EVİMİZ YIKILACAK DİYE PERİŞAN

İfade sonrası serbest bırakılan H.S, “Ailem evimiz yıkılacak diye perişan. Büyükşehirin verdiği para ile bizlerin geleceği kararacak. O nedenle bir gün ailem çok üzüntülüydü bir paylaşım yaptım. Sonra da sildim paylaşımlarımı. Okulumdan izin alıp ifade vermeye gittim” dedi.

DAHA ÖNCE GÜNDEMDEYDİ, AİLELER MAĞDUR

Belediye Tekkeköy ilçesinde yapmayı planladığı park ve yol çalışması için kamulaştırma kararı alarak çalışmalara başlamıştı.

Dairelere 130 bin, dükkanlara da ortalama 166 bin lira, apartmana ise 2 milyon 500 bin lira değer biçen belediyeye vatandaşlar tepki göstermişti

24 Şubat’ta protesto eylemi yapan kamulaştırma mağduru aileler “Başkan Demir, atamızdan kalan mirasımızı daire başı 130 bin TL’ye elimizden almak istiyor” diyerek isyan etmişti.

Apartmana üzerinde “Yıkmak kolay yapmak zor. Bugün bize yarın size, desteğinizi bekliyoruz.” yazılı pankartı asılmıştı.

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