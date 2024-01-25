AKP'li Başkan adayı görevi kötüye kullanma suçundan ceza almış. Eski AKP Milletvekilinin kızını bankamatik memuru yapmış

AKP’nin Kütahya Belediye Başkan Adayı Kamil Saraçoğlu’nun, eski Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu’nun kızı Sümeyra Ordu Tuncer’i bankamatik memuru olarak çalıştırdığı için ceza aldığı aktarıldı.

CHP’den Kütahya milletvekili seçilen fakat CHP Genel Merkezi’nin kararıyla Saadet Partisi Grubu’nun dağılmaması için Saadet Partisi’ne katılan Ali Fazıl Kasap, konuyla ilgili TBMM’de bir açıklama yaptı.

Kasap, Kamil Saraçoğlu’nun 2014 ile 2019 yılları arasında belediye başkanlığı yaptığını ve bu dönemde bankamatik memuru çalıştırdığı için yargılandığını ve ceza aldığını açıkladı.

“KPSS'YE GİRMEDEN ATANDI”

Ali Fazıl Kasap, Kamil Saraçoğlu’nun, “görevi kötüye kullanma” suçundan hüküm giydiğini belirterek “AK Parti eski milletvekilinin kızı Kütahya Belediyesi’ne özel kalem müdürü olarak atanıp hiç iş yapmadı, çalışmadı. 6 ay boyunca Ankara’daki evinde oturarak maaş aldı.” İfadelerini kullandı.

Eski Milletvekilinin kızının KPSS’ye girmediğinin altını çizen Kasap, söz konusu kişinin ayrıcalıklı bir kadrodan belediyeye atandığını iletti. Kasap, 2018 yılında konuyla ilgili savcılığa şikayette bulunduğunu kaydetti ve “Savcılık, İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nden soruşturma istedi. O zamanki İller İdaresi Genel Müdür Ali Çelik, Muhterem İnce ve dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kütahya Belediye Başkanı hakkında şikâyet dilekçemizin, ihbarımızın işleme konulmamasına karar verildi.” açıklamasında bulundu.

“MAAŞINI İADE ETTİ”

Saraçoğlu’nun, “Ben özel kalem müdürümü takip etmek zorunda değilim, işe gelip gelmediğini bilmem” dediğini aktaran Kasap, Milletvekilinin kızının daha sonraları aldığı maaşı belediyeye iade ettiğini iletti. Ali Fazıl Kasap 2023 yılının Haziran ayında, o zamanın Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu’nun yargılandığını ve “görevi kötüye kullanma” suçundan hapis cezası aldığını ifade ederken Saraçoğlu’nun denetimli serbestliğe mahkum edildiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, geçen hafta Kamil Saraçoğlu’nun elini kaldırıp aday olarak gösterdiğini ifade eden Kasap, Saraçoğlu’nun güvenilir olmadığını çünkü Türk yargısından ceza aldığını iletti. Bankamatik memuru olarak atanan Milletvekili kızının ise şimdilerde TOKİ’de uzman olduğunu ifade etti.