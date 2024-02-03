‘Geçinemiyoruz’ diyen emekli vatandaşa AKP’li adaydan skandal yanıt. Emekliye bir bardak çayı çok gördüler

AKP’nin Aydın Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, beraberindeki heyet ile birlikte bir kahveyi ziyaret etti. Savaş’ın burada bir emekli vatandaş ile diyaloğu büyük tepki çekti.

Haber Aydın’da paylaşılan videoda bir emekli vatandaş AKP’li Savaş’a emekli maaşı ile geçinemediğini söyledi.

AKP’li aday Savaş ise buna karşılık olarak, “Akşam başımızı yastığa koyduğumuzda huzur içinde uyandığımız cennet vatanımız var. Bunun kıymetini bilelim” şeklinde konuştu.

Kamerada görünmeyen bir başka kişi ise “Garibanın kahvede ne iş var” dedi.