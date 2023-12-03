AKP'li Başkan feci trafik kazasında hayatını kaybetti

AKP Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu 4 aracın karıştığı trafik kazasında hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
AKP'li Başkan feci trafik kazasında hayatını kaybetti

AKP Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu, Samsun’un Çarşamba ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılan İslamoğlu, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

aw090082-01-1.jpg

Edinilen bilgiye göre, Tolgahan Topuz idaresindeki 55 AGU 319 plakalı otomobil, Çarşamba’dan Samsun istikametine seyir halindeyken Irmaksırtı mevkiinde Ü.K. yönetimindeki 58 ES 949 plakalı kamyonete yandan çarpıp direksiyon hakimiyetini kaybederek bölünmüş yolun karşı tarafına geçti.

ekran-goruntusu-2023-12-03-092646.png

Topuz’un kullandığı otomobil daha sonra Samsun’dan Ordu yönüne giden AK Parti Artvin Gençlik Kolları İl Başkanı Doğukan İslamoğlu yönetimindeki 06 DKU 378 plakalı otomobille çarpıştı. Bu sırada O.B. idaresindeki 55 AKC 417 plakalı otomobil de İslamoğlu’nun kullandığı otomobile arkadan çarptı.

ekran-goruntusu-2023-12-03-092628.png

Kazada ağır yaralanan İslamoğlu ve Topuz ile Topuz’un kullandığı araçtaki Nuh Ç. ve Ertuğrul S. sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İslamoğlu ve Topuz, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

ekran-goruntusu-2023-12-03-092635.png

Doğukan İslamoğlu'nun cenazesi Çarşamba'dan cenaze aracıyla Artvin'e gönderildiği öğrenildi.

Öne Çıkanlar
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Son Haberler
'Gönüllerin Sultanı' son haliyle hayranlarını kahretti Magazin
'Gönüllerin Sultanı' son haliyle hayranlarını kahretti
Adana’da kaçakçılık operasyonu Gündem
Adana’da kaçakçılık operasyonu
Çobansız koyunu kurt kapar atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Çobansız koyunu kurt kapar atasözünün anlamı nedir?
İşte Acı yavşan otunun yararları Şifalı Bitkiler
İşte Acı yavşan otunun yararları
Katar bize ne yetenek kazandıracak? Tank Palet Fabrikası’nın Katar’a satılma nedeni “Yeni yetenekler kazanılmasıymış” Gündem
Katar bize ne yetenek kazandıracak? Tank Palet Fabrikası’nın Katar’a satılma nedeni “Yeni yetenekler kazanılmasıymış”
O pili takanların yaşam kalitesi artar mı Sağlık
O pili takanların yaşam kalitesi artar mı
4 katlı binanın yerle bir olması saniyeler sürdü Gündem
4 katlı binanın yerle bir olması saniyeler sürdü