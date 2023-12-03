AKP'li Başkan feci trafik kazasında hayatını kaybetti

AKP Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu, Samsun’un Çarşamba ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılan İslamoğlu, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Tolgahan Topuz idaresindeki 55 AGU 319 plakalı otomobil, Çarşamba’dan Samsun istikametine seyir halindeyken Irmaksırtı mevkiinde Ü.K. yönetimindeki 58 ES 949 plakalı kamyonete yandan çarpıp direksiyon hakimiyetini kaybederek bölünmüş yolun karşı tarafına geçti.

Topuz’un kullandığı otomobil daha sonra Samsun’dan Ordu yönüne giden AK Parti Artvin Gençlik Kolları İl Başkanı Doğukan İslamoğlu yönetimindeki 06 DKU 378 plakalı otomobille çarpıştı. Bu sırada O.B. idaresindeki 55 AKC 417 plakalı otomobil de İslamoğlu’nun kullandığı otomobile arkadan çarptı.

Kazada ağır yaralanan İslamoğlu ve Topuz ile Topuz’un kullandığı araçtaki Nuh Ç. ve Ertuğrul S. sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İslamoğlu ve Topuz, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Doğukan İslamoğlu'nun cenazesi Çarşamba'dan cenaze aracıyla Artvin'e gönderildiği öğrenildi.