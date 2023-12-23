AKP’li başkandan Erdoğan’a: Allah çocuklarımın ömründen alıp size versin

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AKP’li başkandan Erdoğan’a: Allah çocuklarımın ömründen alıp size versin
AKP Ulubey İlçe Kadın Kolları Başkanı Hatice Turap Yüksel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Rabbim benim, çocuklarımın ömründen alsın sizin ömrünüze versin" sözleriyle seslendi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Ordu milletvekilleri, belediye başkanları ve parti yöneticileriyle bir araya geldi.

Ulubey İlçe Kadın Kolları Başkanı Hatice Turap Yüksel'in toplantıdaki sözleri gündem oldu.

Yüksel, Erdoğan'a hitaben, "Sizinle yüz yüze konuştuğumuzda tek bir cümle söylemek istiyordum: Rabbim benim, çocuklarımın ömründen alsın sizin ömrünüze versin" dedi.

Bunun üzerine araya giren Erdoğan, "Yok, onların ömrüne ihtiyacımız var" karşılığını verdi.

Sözlerine devam eden Yüksel, "Kesinlikle ama sizin ömrünüze bizim daha çok ihtiyacımız var Sayın Cumhurbaşkanım. Rabbim size uzun ömürler versin" diye konuştu.

O anları sosyal medyada paylaşan Yüksel, şu ifadeleri kullandı:

"Kutlu Davamız AK Partimizin Saygıdeğer Genel Başkanı ve Türkiye Cumhuriyetimizin Cumhurbaşkanı, Dünya Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Ulubeyli hemşerilerimizin selam ve sevgilerini iletip, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Ordu'da ve Ulubey'de en yüksek oyu almak için, gece gündüz demeden çalışacağımıza söz verdik"

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