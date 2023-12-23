AKP Ankara ve İstanbul'da kazanacak adayları buldu. Erdoğan'a sunulan iki ismi Yeniçağ açıklıyor

YENİÇAĞ / ÖZEL HABER / FATİH ERGİN

İktidar partisinde yerel seçimdeki adaylarını belirleme süreci hız kazanırken, Ankara ve İstanbul’a yönelik kazanacak aday arayışları da sürüyor.

İki şehir için de kamuoyunda birçok isim tartışılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulan Ankara ve İstanbul raporuna Yeniçağ ulaştı.

Siyasi danışmanlık hizmeti veren bir şirketin hazırladığı ve büyükşehir adayının profil analizinin yapıldığı raporda dikkat çeken tespitler yer aldı.

Yapay zeka destekli ve Amaçlı Örneklem Metodu ile hazırlanan raporda her iki şehre özel olarak sosyopolitik değerlendirme yapıldı.

Çalışmada yer alan sosyopolitik kritiğe göre, Ankara’da eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul’da ise Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ın abisi Haluk Bayraktar kazanacak aday olarak gösterildi.

Raporda, aday yapılması durumunda Selçuk’un Yavaş karşısında yüzde 52 ile kazanacağı ortaya koyuldu. Yine raporda Haluk Bayraktar’ın ise İstanbul'da İmamoğlu karşısında yüzde 53 ile kazanacağı öngörülüyor.

DİĞER İSİMLER KAZANAMAZ DENİLDİ

Erdoğan’a sunulan Ankara ve İstanbul raporunda AKP’nin adayı olabileceğine dair kamuoyunda tartışılan diğer isimlerin de kapsamlı değerlendirilmesi yapıldı.

Raporda Murat Kurum, Turgut Altınok, Veysel Tiryaki, Mustafa Tuna, Adil Karaismailoğlu, Fahrettin Koca, Mehmet Tevfik Göksu'nun aday yapılmaları durumunda İmamoğlu ve Yavaş’a yenileceği belirtildi.

Diğer yandan İBB adaylığı için adı çok geçen Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar hakkında, İmamoğlu karşısında seçimi kazanacağı belirtilmesine rağmen "Savunma sanayiindeki bağımsızlığına dair potansiyel gerçekliği toplumnezdinde Selçuk Bayraktar’ın siyaset dışı kalmasınındaha işlevsel olacağı öne çıkan en mühim çıktı olarak değerlendirilmektedir." denildi.

Söz konusu isimlerin neden kazanamayacağına dair çeşitli handikapların ortaya koyulduğu raporun AKP’nin Ankara ve İstanbul adayını belirlemede önemli bir rol oynayacağı belirtildi.