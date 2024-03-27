AKP’li başkandan skandal sözler. 3 işçinin öldüğü göçük faciası için ‘takdiri ilahi’ dedi

Trabzon’un Hayrat ilçesinde içme suyu isale hattı çalışması esnasında meydana gelen göçüğün altında kalan 3 işçi yaşamını yitirdi. Savcılık incelemesinin ardından işçilerin cenazeleri otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Hayrat Belediye Başkanı ve AKP'nin ilçe belediye başkan adayı Mehmet Nuhoğlu, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, “İller Bankası’nın yaptığı Trabzon Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (TİSKİ) içme suyu ana isale hattında çalışan 3 işçimiz boruya kaynak yaparken üzerine gelen heyelanın altında kaldılar. Buraya daha önce hat döşenmişti. Borularda tekrar arıza olunca yeniden hat döşüyorlardı. Olay duyulur duyulmaz zaten burada ekskavatör-kato vardı. Hemen müdahale ettiler. 3 işçimiz rahmetli oldu; cenazeleri çıkartıldı" diye konuştu.

Nuhoğlu, açıklamasının sonunda "Üzerlerinde fazla da toprak yoktu ancak takdir-i ilahi böyleymiş” ifadelerini kullandı.