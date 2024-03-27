AKP’li başkandan skandal sözler. 3 işçinin öldüğü göçük faciası için ‘takdiri ilahi’ dedi

Kaynak: DHA
AKP’li başkandan skandal sözler. 3 işçinin öldüğü göçük faciası için ‘takdiri ilahi’ dedi
Trabzon’un Hayrat ilçesinde meydana gelen göçükte 3 işçi göçük altında kalarak yaşamını yitirdi. Belediye Başkanı Mehmet Nuhoğlu ise skandal bir açıklamada bulunarak, "Üzerlerinde fazla da toprak yoktu ancak takdiri ilahi böyleymiş" ifadelerini kullandı.

Trabzon’un Hayrat ilçesinde içme suyu isale hattı çalışması esnasında meydana gelen göçüğün altında kalan 3 işçi yaşamını yitirdi. Savcılık incelemesinin ardından işçilerin cenazeleri otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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Hayrat Belediye Başkanı ve AKP'nin ilçe belediye başkan adayı Mehmet Nuhoğlu, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, “İller Bankası’nın yaptığı Trabzon Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (TİSKİ) içme suyu ana isale hattında çalışan 3 işçimiz boruya kaynak yaparken üzerine gelen heyelanın altında kaldılar. Buraya daha önce hat döşenmişti. Borularda tekrar arıza olunca yeniden hat döşüyorlardı. Olay duyulur duyulmaz zaten burada ekskavatör-kato vardı. Hemen müdahale ettiler. 3 işçimiz rahmetli oldu; cenazeleri çıkartıldı" diye konuştu.

Nuhoğlu, açıklamasının sonunda "Üzerlerinde fazla da toprak yoktu ancak takdir-i ilahi böyleymiş” ifadelerini kullandı.

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