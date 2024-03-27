Trabzon’da göçük. 3 işçi hayatını kaybetti

Kaynak: Haber Merkezi
Trabzon’da göçük. 3 işçi hayatını kaybetti
Trabzon’da içme suyu isale hattı çalışması sırasında göçük meydana geldi. 3 işçi hayatını kaybetti.

Trabzon’un Hayrat ilçesinde bulunan Balaban Mahallesi'nde içme suyu isale hattı çalışması esnasında göçük meydana geldi. Oluşan göçükte 3 işçi toprağın altında kaldı ve yaşamını yitirdi.

Göçük altında kalan işçilerin kurtarılması için yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 3 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Diğer taraftan, Balaban Merkez mahallesinde yeni yapılan içme suyu şebekesi hattına, deneme amacıyla su verilmesi sonucunda yaşanan kazada, 3 işçinin tazyikli suyun oluşturduğu heyelan nedeniyle toprak altında kaldığı öne sürüldü.

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