AKP'li başkanın İsraille kurşun geçirmez cam ticareti ortaya çıktı

Cumhuriyet Halk Parti Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'dan AKP'li bir isim için büyük iddia...CHP'li Başarır, o ismin şirketi aracılığıyla İstanbul'dan Mersin Limanı'na, buradan Yunanistan'a, Pire limanından dan İsrail'e kurşun geçirmez cam ticareti yapıldığını öne sürdü. Başarır, videolu paylaşımla olayı anlattı.

Ali Mahir Başarır'ın paylaşımı şöyle:

"İsrail Filistin'de katliamlara devam ederken, önceki dönem AKP Mersin İl Başkanı Mekin Merter Salt'ın sahibi olduğu Salt Cam firması, İstanbul merkezli StarGrup firmasına deposunu kullandırarak Yunanistan üzerinden İsrail'e 'kurşun geçirmez cam' ihracatı yapıyor! Binlerce Filistinli çocuk, kadın, genç İsrail tarafından katledilirken, mesele para olduğunda AKP'nin ikiyüzlülüğünü belgeleriyle ortaya koyuyoruz! Yazıklar olsun!

Belge açıklayan Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, olayla igili olarak, İsraille kurşun geçirmez cam ticareti yapıldığını öne sürdü. Oysa, Ticaret Bakanlığı, 2 mayıs günü yaptığı açıklamada "İsrail ile ihracat ve ithalat işlemleri tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulmuştur. İsrail hükümeti, Gazze'ye kesintisiz insani yardım akışına izin verinceye kadar Türkiye söz konusu yeni tedbirleri kesin ve kararlı bir şekilde uygulayacak" diye ifadeler kullanılmıştı.

Başarır’ın iddiasına göre camlar İstanbul'da üretiliyor. Kurşun geçirmez camlar daha sonra Mersin'e yollanıyor. Burada AKP'li ismin depoları kullandırılıyor ve yüklemesi yapılıyor. Mallar önce Yunanistan'ın Pire limanına daha sonra da İsrail'e gönderiliyor.

Filistin’de yaşanan katliamın tüm vicdanlı insanların yaşadığını ifade eden CHP’li Başarır, “İsrail’in tek taraflı saldırılarının başladığı günden beri, ticari ilişkileri kesin, dedik. Bizi yalanladılar; kısmen ticarin yapıldığını, sonra onların da yasaklandığını söylediler. Ama bu iktidarın, Filistin konusunda ne kadar samimiyetsiz ve yalan dolu bilgiler verdiğini kamuoyuna göstereceğiz” iddiasında bulundu

Ali Mahir Başarır yaptığı videolu paylaşımda şunları söyledi:

“Yer Mersin. Şirket Salt Grup, sahibi Mekin Merter Salt, AKP’nin eski il başkanı. Bu kişi kurşun geçirmez camları Yunanistan’ın Pire Limanı üzerinden İsrail’e ihraç ediyor. Üreten kim; Star Grup. İstanbul Hadımköy’de. Oradan Mersin’e Salt Grup’a, Mersin Limanı’ndan da bugün Yunanistan’a ve oradan İsrail’e gidiyor. Biz bunu barkodlarıyla, evraklarıyla hepsiyle kamuoyuna paylaşacağız. Bu bir utanmazlıktır. Bu bir samimiyetsizliktir. Bu kamuoyuyla, vicdanlarla dalga geçmek, alay etmektir. Hep söylüyorum; konu paraysa, konu ticari ilişkilerse AKP denen partinin ve yönetiminin hiçbir şekilde vicdanı, kalbi ya da öncelikleri olmuyor. Tıpkı Filistin meselesinde olduğu gibi. Şimdi soruyorum. Bu Star Grup, Salt Grup, bu kurşun geçirmez camları neden İsrail’e yolluyor? Tabii İsrail’e bir şey olmasın diye, İsrail kurşun geçirmesin diye. Ama Filistin’de o evlerde o hastanelerde kurşun geçirmez cam yok ve çocuklar ölüyor. Utanın, utanın, utanın.”