AKP'li belediye 23 Nisan'ı Atatürksüz kutlamaya kalkıştı. Atatürk posteri alkışlarla alana getirildi

Türkiye Cumhuriyeti'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerinde Atatürk'ün resimleri yer almayınca müdahale de gecikmedi. O müdahale tepki çeken girişimin ardından geldi. Çünkü Ordu'daki törenlerde, Çocuklara bu bayramı hediye eden Atatürk'ün resimleri tören alanında yoktu. Yer verilmemişti. Bunun üzerine CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'e durum bildirildi.

Kısa sürede Atatürk posterli Türk Bayrağı alkışlarla tören alanına getirilip asıldı. Mustafa Adıgüzel yaptığı paylaşımda. Adıgüzel, tören alanına Atatürk posteri asmayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında herhangi bir idari işlem yapılıp, yapılmayacağını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya sordu.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in paylaşımı şöyleydi:

"Burası AKP'li Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin alan düzenlemesinden sorumlu olduğu 23 Nisan etkinlik alanı. Alanda Atatürk resminin olmadığının bildirilmesi üzerine müdahele ettik. O resmi oraya alkışlar içinde astırdık. Şimdi soru şu İçişleri bakanı Sn.Ali Yerlikaya'ya.

Ordu Büyükşehir Belediyesine de Atatürk'e gereken saygı ve hassasiyeti göstermediği için soruşturma ve müfettiş görevlendirmesi yapacak mısınız? Yoksa AKP'li belediye diye görmezden mi geleceksiniz? Duyarlılık gösterip beni arayarak bilgilendiren tüm yurttaşları ve velileri saygı ve sevgi ile selamlıyorum"