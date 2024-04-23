Geçinemeyen vatandaşların çocuklarının boynu bükük kaldı. '23 Nisan sadece zengin çocuklarına mı armağan edildi?'

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Geçinemeyen vatandaşların çocuklarının boynu bükük kaldı. '23 Nisan sadece zengin çocuklarına mı armağan edildi?'
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ama her çocuk maalesef ki aynı şartlarda değil. Kimisi olması gereken standartlarda yaşarken, kimi çocuklar ise okula bile gidemiyor.

Bir annenin yürek yakan isyanı sosyal medyada yankı uyandırdı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl coşkuyla kutlanan bir gündür. Fakat bu yıl, bir annenin paylaşımı, içleri dağladı.

Acılı anne, “23 Nisan’ı sadece zenginlerin çocuklarına mı hediye etti? Ben anlamıyorum…” ifadelerini kullandı.

Annenin bu sözleri, bir çok kullanıcı tarafından acıyla karşılandı.

Zenginlik ve fakirlik arasındaki uçurumun gün geçtikçe derinleştiği bu dönemde, bayramların da bu gerçeği yansıtması gerektiği düşünülüyor.

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23 Nisan’ın, tüm çocuklara eşit bir şekilde armağan edilmesi gerektiği görüşü, sosyal medyada geniş bir kitleye hitap etti.

Anne videoda “İnsanlar düşmüş tencerelerini nasıl kaynatacağının derdine. Çocuğunun beslenmesine ne koyacağının derdine. Bunlarda düşmüş 20 Nisan kıyafetinin derdine. Parası olmayan ne yapsın? Parası olan aileler alıyorlar çocuklarının istediği kıyafeti gösteri yapıyorlar. Parası olmayanlarda böyle boynunu büküyor. Verin çocukların eline bayrakları herkes okul kıyafetlerini giyinsin gönüllerince eğlensinler. İstediğiniz gösterileri yapsınlar, istediğiniz şiirleri okusunlar. Zengin her yerde zengin, fakir her yerde fakir. Bunları çocuklara yansıtmayın bari” diyerek içini döktü.

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Annenin bu paylaşımı sosyal medya da hızla yayılarak birçok kullanıcı tarafından destek aldı.

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