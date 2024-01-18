AKP’li Belediye Başkan Adayının FETÖ ile fotoğrafı ortaya çıktı. FETÖ’ye bağış da yapmış

Kaynak: Haber Merkezi
AKP’li Belediye Başkan Adayının FETÖ ile fotoğrafı ortaya çıktı. FETÖ’ye bağış da yapmış
ATO Congresium'da düzenlenen aday tanıtım toplantısıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin belediye başkan adaylarını açıkladı.

6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen şehirlerden olan Hatay'da AKP, Mehmet Öntürk'ü aday gösterdi.

Halk TV’de yer alan habere, Hatay halkı tarafından FETÖ ile olan ilişkileriyle tanınan AKP Hatay İl Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, aday gösterilmesinden sonra Fetullah Gülen’e ziyaret fotoğrafları ortaya çıktı.

Hala AKP İl Başkanlığı görevini sürdüren Mehmet Öntürk’ün, FETÖ lideri Fethullah Gülen'in Pensilvanya’ya neden gittiği bilinmezken, bu tür isimler aday gösterilmese de parti teşkilatlarında görevlerine devam edebiliyor.

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FETÖ'YE 20 TON DEMİR BAĞIŞI

Belen İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Şahan'a ait olduğu belirlenen ifadeye göre, Öntürk yalnızca Gülen'i ziyaret etmekle kalmamış aynı zamanda FETÖ terör örgütüne 20 ton demir bağışında bulunmuş, ancak bu bağışın ne şartla ya da ne karşılığında yapıldığı bilinmiyor.

Şahan'ın FETÖ ile ilişkisinin belirlenmesinden sonra verdiği ifadede, bulunduğu Belen Eğitim Gönüllüleri Derneği'ne ziyarete gelen ve o tarihte milletvekili adayı olan Öntürk, FETÖ'den ihraç edilerek tutuklanan öğretmenlere taleplerinin ne olduğunu soruyor. Yapımı devam eden yurt için inşaat malzemesi isteyen öğretmenlere 20 ton demiri birkaç telefon görüşmesine ayarladığı da ifadede yer alan bilgilerden.

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BEKİR ŞAHAN DA AÇIĞA ALINMIŞTI

20 Mayıs 2014 tarihinde Belen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne vekaleten atanan Bekir Şahan, Hatay’da yürütülen FETÖ/PYD soruşturması çerçevesinde açığa alınmıştı. Şahan’ın kadrosunun halen Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde olduğu ve açığa alma kararının da Hatay Valiliği tarafından verildiği öğrenildi.

Ortaya çıkan fotoğrafın AKP cephesinde nasıl karşılanacağı da merak konusu.

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