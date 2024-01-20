AKP İstanbul belediye başkan adaylarının listesi ortaya çıktı. Hangi ilçede hangi aday çıkacak?

Kaynak: Haber Merkezi
AKP İstanbul belediye başkan adaylarının listesi ortaya çıktı. Hangi ilçede hangi aday çıkacak?
Bugün Erdoğan tarafından açıklanacak İstanbul’un ilçe adaylarının listesi sosyal medyada yayıldı. İşte o liste..

31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek yere seçimlere sayılı günler kaldı. AKP’nin Büyükşehir Belediye adaylarının belli olmasının ardından ilçe adayları da merak konusu oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Haliç Kongre Merkezi’nde İstanbul’un ilçe adaylarını açıklayacak.

Erdoğan’ın açıklamasından önce sosyal medyada bir liste sızdı. Bu listede ise AKP’nin İstanbul belediye başkan adayları yer alıyor. Öte yandan listenin doğru olup olmadığı bilinmiyor.

Ayrıca AKP’nin mevut ilçe belediye başkanlarının büyük bölümünü yeniden aday yapacağı da öne sürülmüştü.

LİSTEYE GÖRE:

1. Bölge Kartal: Hüseyin Karakaya

1. Bölge Maltepe Kadem Ekşi

1. Bölge Pendik: Ahmet Cin

1. Bölge Sancaktepe: Şeyma Döğücü

1. Bölge Sultanbeyli: Ali Tombaş

1. Bölge Şile: İlhan Ocaklı

1. Bölge Tuzla: Şadi Yazıcı

1. Bölge Ümraniye İsmet Yıldırım

1. Bölge Üsküdar Hilmi Türkmen

2. Bölge Bayrampaşa İlknur Kovaç

2. Bölge Beşiktaş Serkan Toper

2. Bölge Beyoğlu Haydar Alı Yıldız

2. Bölge Esenler Tevfik Göksu

2. Bolge Eyüpsultan Deniz Köken

2. Bölge Fatih Mehmet Ergün Turan

2. Bölge Gaziosmanpaşa Hasan Tahsin Ust

2. Bölge Kağıthane Mevlüt Öztekin

2. Bölge Sarıyer Hüseyin Coşkun

2. Bölge Sultangazi Abdurrahman Dursun

2. Bölge Şişli Gökhan Yüksel

2. Bölge Zeytinburnu Ömer Arısoy

3. Bölge Arnavutköy Mustafa Candaroğlu

3. Bölge Avcılar Abdullah Küçükoğlu

3. Bölge Bakırköy Ali Talip Özdemir

3. Bölge Bağcılar Abdullah Özdemir

3.Bölge Bahçelievler Hakan Bahadır

3. Bölge Başakşehir Yasin Kartoğlu

İŞTE LİSTENİN TAMAMI:

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