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AKP'li belediye başkanı saldırıya uğradı

Kastamonu’da Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar'ı darbeden zanlı gözaltına alındı.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 20:32
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AKP'li belediye başkanı saldırıya uğradı

AKP'li belediye başkanı saldırıya uğradı
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İlçede yeni açılan kuaför salonuna hayırlı olsun ziyareti için giden Belediye Başkanı Şenol Yaşar, F.Ş. tarafından darbedildi.

Yaşar, Pınarbaşı Devlet Hastanesi'nden darp raporu aldı.

F.Ş. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yaşar, AA muhabirine, kuaföre ziyarete gittiği sırada merdivenden inerken arkasından gelen F.Ş'nin sırtına tekme attığını söyledi.

Merdivenden yuvarlanarak yere düştüğünü belirten Yaşar, "Düştüğüm yerde çok sayıda demir vardı. Allah korudu diyorum. Vücudumun çeşitli bölgelerinde çizikler ve yaralanmalar var. Aramızda herhangi bir husumet yoktu, neden böyle bir saldırı gerçekleştirdiğini bilmiyorum. Şüpheliden şikayetçi oldum." dedi.

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Sürtük Küfe
7.01.2023 21:49
Bu daha iyi günleriniz kimin lafiydi acaba.  
 
Tekin Ertürk
7.01.2023 21:32
Seçim yatırımı olmasın. Belki KRİPTO  
 
Sabahattin ozarslan
7.01.2023 21:28
Millet ittifakının seçimi kazanma şansı. Hiç yok. Çünkü. 4 ane. Partinin toplam iyi yüzde 3. Bide utanmadan. Imza yetkisi. Istiyorlar. Orada güçlü 2 parti var. 4. Tanesini. Atacan. Onlar o  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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