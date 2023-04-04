AKP'li Belediye Başkanından kadın meclis üyesine çirkin sözler

Kocaeli Barış Gazetesi'nden Merve Dişli'nin haberine göre, Başiskele Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı bugün gerçekleşti. Encümen ve komisyon üyelerinin belirlendiği meclis toplantısında CHP’li Meclis Üyesi Emine Özkar, AKP’li Ali Değirmenci’nin neden iki kere komisyona yazıldığını sordu.

“HANIMEFENDİYE YAKIŞACAK ŞEKİLDE…”

Bunun üzerine Özlü “Buranın konusu değil bu hanımefendi. Ayıptır günahtır. O yok bu yok ayak üstü konuşulmaz. Öyle gerek geldi öyle gördüm. Hani öyle bir kastımız yok muzurluk yapmanın anlamı da yok. Buranın konusu değil bu hanımefendi. Yapmayın lütfen bir hanımefendiye yakışacak şekilde orada öyle durun biz de ablamıza yakışacak şekilde cevap verelim.” diyerek Özkar'ı azarladı.

Özlü’nün bu tepkisi üzerine Özkar ile birlikte SP Meclis Üyesi Nuray Savcı toplantıyı terk etti.