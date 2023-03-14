Kızılay AKP'li belediyeye taksi durakları yapmış. Depremde çadır sattığı ortaya çıkmıştı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler 11 ili vurdu. Felaketin ardından en çok konuşulan isimlerden biri de Kızılay ve Kızılay Başkanı Kerem Kınık oldu. Özellikle AHBAP derneğine depremin üçüncü gününde satılan çadırlar ile gündem olan Kızılay tepkiler ardı ardına geldi.

BirGün'de yer alan habere göre, İstanbul Ümraniye'de 2019 yerel seçimlerinde Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, taksi duraklarını yenileyeceğini söyledi. Ümraniye Belediyesi'nin 2020 yılında yenileme için tüm taksicilerden 10 bin TL istemesi taksicilerin tepkisini çekti.

Bir süre sonra ise taksi duraklarının yapımına başlandı ve 8 Nisan 2021 tarihinde Ümraniye Belediyesi resmi web sitesi üzerinden 5 mahallenin taksi durağını yenilediğini, 1 mahallede durak inşaatının devam ettiğini duyurdu. Taksi duraklarının üzerinde Ümraniye Belediyesi logosunun yanında Kızılay Beykoz (Avrasya) Şubesi’nin logosunun olduğunu fark eden vatandaşlar, konuyu sosyal medyada gündeme getirdi.

Ümraniye Kent Savunması sözcüsü Bulut Okuducu bağışı yapanın Türk Ekonomi Bankası (TEB) olduğunu belirterek, "Bu banka neden bağış yaparak taksi durağı yaptırıyor sorusunun cevabı Ümraniye Belediyesi'nin Web sitesinde duyurduğu ATM'li taksi durağı projesinde karşımıza çıkıyor" diye konuştu

“VERGİ KAÇIRILIYOR”

"Kişi ya da kurumlar Kızılay’a yaptığı bağışın tamanını, ödeyeceği vergi matrahından düşebiliyor" diyen Okuducu, "Bu şirket farklı bir kuruma bağış yapsaydı sadece o yıla ait kurum kazancının yüzde 5’ine kadar olan kısmını vergiden düşebilecekti.

Kızılay üzerinden yaptığı şartlı bağış ile devlete ödenecek verginin tamamı Ümraniye Belediyesi’ne aktarıldı. Daha önce Ensar Vakfı’na benzer yöntemle bağış yapılmış Kızılay Başkanı’nın vergi kaçırma farklıdır, ‘vergiden kaçınma’ farklıdır yorumu uzun süre konuşulmuştu. Bu yöntemle, ilişkide olduğu şirketlerin devlete ödeyeceği vergiyi Ümraniye Belediyesi’ne aktarılması sağlandığı gibi ihalenin istenilen şirkete verilmesinin önü açılıyor. Yani banka devlete vergi vereceğine bunu belediyeye aktarıyor ve karşılığında taksi duraklarına ATM koyuyor. Devletten vergi kaçırılıyor" şeklinde konuştu.

Okuducu, “Kızılay bu milletin kurumudur. Ümraniye Belediyesi’ne taksi durağı yapılması için vergi avantajı sağlanılan aracı kurum değildir. Belediyelerin veya şirketlerin paravanı olarak kullanılamaz. Bunu kabul etmek mümkün değil. 150 yıllık bir tarihi olan Kızılay’ın depreme neden hazırlıklı olmadığını sadece bu örnekten bile anlayabiliriz. Kızılay'ın görevi taksi durağı yapmak mıdır?” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Murat Ağırel, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3'üncü gününde Kızılay'ın Haluk Levent'in başkanlığını yaptığı, afet bölgesindeki çalışmalarını sürdürerek depremzedelere destek olan AHBAP’a 46 milyon TL'lik çadır satışı yaptığını iddia etti.

Ahbap, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kızılay'dan çadır alındığı bilgisini doğruladı. Açıklamada, "Arkadaşlarımız, Kızılay’ın iştirakinde olan Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş ile görüşme gerçekleştirdiler. Ellerinde 2050 adet olduğunu öğrendiğimiz çadırların sözleşmesini hemen yaptık ve ertesi sabah 2050 tane çadırı deprem bölgesine gönderdik." denildi.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ahbap'a çadır satılmasına ilişkin olarak, "Ahbap Derneği de Kızılay'ın yurt dışı bir kuruluş için ürettiği logosuz 2050 çadırı afetin ilk günlerinde Kızılay Çadır'dan maliyetine tedarik ederek AFAD’ın gösterdiği yere sevk edip depremzedelerin hizmetine sunmuştur." açıklamasını yaptı.

Kınık şunları kaydetti:

"Kızılay Çadır&Tekstil AŞ’de Ahbap Derneği'nden aldığı kaynağı çadır hammadde tedariği için ayırmış ve üretilecek çadırları da Kızılay aracılığı ile ücretsiz olarak depremzedelerin istifadesi için planlamıştır. Kızılay Çadır&Tekstil AŞ gerek günlük~1000 çadır imali gerekse ithalat ve yurtiçi fason imalat ile AFAD’a barınma desteği vermeye devam etmektedir. Ahbap ve Kızılay'ın iş birliği ahlakidir, akılcıdır, yasaldır. Aksini iddia eden ise ya meseleyi anlamamış ya da kötü niyetlidir. Şimdiye kadar afet bölgesinde AFAD 337.727 çadır kurmuş ve ilave 100.000 çadırı da kurmaya devam etmektedir. Kızılay öz kapasitesini (54.070) Afad’a teslim etmiş ve tesislerinde Afad için imalata kesintisiz devam etmektedir Çadır kentlerde 1.350.908 vatandaşımız barınmaktadır"