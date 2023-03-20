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33 ihale de şaşmadı AKP’li il yöneticisine gitti. Dışarıya vermek yok sofrada hep aynı kişiler

Türkiye'yi sarsan deprem felaketinin ardından sel felaketinden etkilenen Elazığ’da AKP’li belediyenin 6 milyon 748 bin TL’lik ‘atık su borusu’ alım ihalesini, AKP Elazığ İl Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz’ın şirketi aldı. Bu ihaleyle şirketin Elazığ Belediyesi’nden aldığı toplam iş 33’e çıktı.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 13:00
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Elazığ Belediyesi’nin 33 ihalesi AKP Elazığ İl Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Feti Yılmaz’ın şirketine gitti

33 ihale de şaşmadı AKP’li il yöneticisine gitti. Dışarıya vermek yok sofrada hep aynı kişiler
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Depremin ardından selin vurduğu Elazığ’da ‘atık su borusu’ alımına ilişkin ihale, yabancıya gitmedi. AKP’li Elazığ Belediyesi’nin ihalesi, AKP Elazığ İl Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Feti Yılmaz’ın şirketine gitti.

Birgün Gazetesi’nden Uğur Şahin’in haberine göre, AKP’li Şahin Şerifoğulları’nın yönetimindeki Elazığ Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü 6 Şubat tarihinde “Atık Su Borusu Alınacaktır” başlığıyla bir ihale açtı. Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, ihale 1 Mart’ta düzenlendi. ‘Açık’ usulle düzenlenen ihale, 6 milyon 748 bin TL’lik teklifle “Şemsettin Yılmaz İnşaat” isimli firmaya gitti. Şirket ile AKP’li belediye arasında 15 Mart tarihinde sözleşme imzalandı. Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, söz konusu şirketin sahibi AKP Elazığ İl Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Feti Yılmaz. Yılmaz, partinin yönetim kurulunda “İl Ekonomi İşleri Başkanı” olarak bulunuyor. Yılmaz’ın ihale alması ise etik tartışmasına neden oldu.

BEŞLİ ÇETE REFERANSI

Elazığ Belediyesi’nden 3 milyon 979 bin 955 TL’lik ihale alan şirketin internet sitesinde “beşli çete” olarak isimlendiren iktidara yakın şirketlerden Kolin İnşaat, Cengiz İnşaat ve Limak İnşaat’ın “referans” olarak gösterildiği görülüyor. Ayrıca “Şemsettin Yılmaz İnşaat” isimli şirket, son 12 yılda kamu kurumlarının 76 işini üstlendi. Bu ihalelerin tutarı ise tam 77 milyon 101 bin TL. Daha önce İzmir ve Aydın Belediyesi’nden de ihale alan Yılmaz’ın şirketinin, son ihaleyle birlikte Elazığ Belediyesi’nden aldığı toplam iş 33’e, tutarı ise 43 milyon 89 bin TL’ye yükseldi.

O ihalelerden bazıları şöyle:

• AKP’li Elazığ Belediyesi’nden 43 milyon 89 bin TL maliyetli 33 ihale.

• AKP’li Maraş Büyükşehir Belediyesi’nden 5 milyon 204 bin tutarında dört ihale.

• MHP’li Alanya Belediyesi’nden 13 milyon 643 bin TL’lik üç ihale.

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