AKP’li belediye çöpü köye boşalttı

Kastamonu'daki AKP'li Hanönü Belediyesi çöp ve molozları köye boşalttı. Yerel halk boşaltılan çöp ve moloz yığınlarına tepki gösterdi.

AKP’li belediye çöpü köye boşalttı

Bir Gün’den Kayhan Ayhan’ın haberine göre; Kastamonu'daki AKP'li Hanönü Belediyesi çöplerini Taşköprü ilçesinde bulunan katı atık istasyonuna götürmesi gerekirken, mesafenin uzaklığını bahane ederek Küreçayı köyü yakınında karayolları döküm sahasına döktü

CHP İLÇE BAŞKANI MEHMET SOYSAL, BÖLGEYE GİDEREK İNCELEMEDE BULUNDU

Yerel halk atılan çöp ve moloz yığınlarına büyük tepki gösterirken CHP ilçe başkanı Mehmet Soysal, olay yerine yerel halk ile beraber giderek incelemelerde bulundu.

KİMYASAL ATIK BORULARIDA ATILMIŞ

Soysal, yaptığı inceleme sonrası çevredeki bakır madeni tarafından kullanılan kimyasal atık boruların da atıldığını tespit etti. Bunun üzerine Sosyal, Jandarma ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne şikâyette bulundu.Jandarma ve yetkililerle tekrar bölgeye gelen Soysal, maden yetkililerinin boruları sattıkları taşeron şirket tarafından buraya atıldığı açıklaması yaptığını, belediye personellerinin ise belediyenin çöpü olduğunu kabul ettiğini ve 'biz temizleriz' dediğini aktardı.

Yerel halk ise yaşadıkları yere çöp, moloz ve kimyasal atık yığınlarının atılmasını istemediklerini bunların çevreyi zehirlediğini belirtti. Yurttaşlar: "Topraklarımız zehirleniyor. Doğamızı korumak istiyoruz. Belediyeden madene karşı yanımızda durmasını istedik durmadı, üzerine doğamızı kirletiyor” dedi.

cop-moloz1.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden isimler kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden isimler kimler?
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Son Haberler
Maaşını alamayan vatandaş valilik önünde ağaca çıktı Güncel
Maaşını alamayan vatandaş valilik önünde ağaca çıktı
1 Eylül Dünya Barış Günü'nde barış için dans ettiler Güncel
1 Eylül Dünya Barış Günü'nde barış için dans ettiler
BM: Yardım ulaşmazsa binlerce çocuk açlıktan ölecek Dünya
BM: Yardım ulaşmazsa binlerce çocuk açlıktan ölecek
Muğla'da kamyonet kasasından 49 sığınmacı çıktı Güncel
Muğla'da kamyonet kasasından 49 sığınmacı çıktı
Tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle öldürdü Güncel
Tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle öldürdü
Uçak kapısına çağrılıp bekletildi nedenini sorunca tehdit edildi Yaşam
Uçak kapısına çağrılıp bekletildi nedenini sorunca tehdit edildi
Serenay sarıkaya saçlarını kapattı göbeğini açtı Magazin
Serenay sarıkaya saçlarını kapattı göbeğini açtı