AKP’li belediye çöpü köye boşalttı

Bir Gün’den Kayhan Ayhan’ın haberine göre; Kastamonu'daki AKP'li Hanönü Belediyesi çöplerini Taşköprü ilçesinde bulunan katı atık istasyonuna götürmesi gerekirken, mesafenin uzaklığını bahane ederek Küreçayı köyü yakınında karayolları döküm sahasına döktü

CHP İLÇE BAŞKANI MEHMET SOYSAL, BÖLGEYE GİDEREK İNCELEMEDE BULUNDU

Yerel halk atılan çöp ve moloz yığınlarına büyük tepki gösterirken CHP ilçe başkanı Mehmet Soysal, olay yerine yerel halk ile beraber giderek incelemelerde bulundu.

KİMYASAL ATIK BORULARIDA ATILMIŞ

Soysal, yaptığı inceleme sonrası çevredeki bakır madeni tarafından kullanılan kimyasal atık boruların da atıldığını tespit etti. Bunun üzerine Sosyal, Jandarma ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne şikâyette bulundu.Jandarma ve yetkililerle tekrar bölgeye gelen Soysal, maden yetkililerinin boruları sattıkları taşeron şirket tarafından buraya atıldığı açıklaması yaptığını, belediye personellerinin ise belediyenin çöpü olduğunu kabul ettiğini ve 'biz temizleriz' dediğini aktardı.

Yerel halk ise yaşadıkları yere çöp, moloz ve kimyasal atık yığınlarının atılmasını istemediklerini bunların çevreyi zehirlediğini belirtti. Yurttaşlar: "Topraklarımız zehirleniyor. Doğamızı korumak istiyoruz. Belediyeden madene karşı yanımızda durmasını istedik durmadı, üzerine doğamızı kirletiyor” dedi.