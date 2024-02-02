AKP’li Belediyenin Müdürü ruhsat isteyen kadına cinsel ilişki teklif etti. Kadın olup biteni kameraya aldı

Kaynak: Haber Merkezi
AKP’li Belediyenin Müdürü ruhsat isteyen kadına cinsel ilişki teklif etti. Kadın olup biteni kameraya aldı
Antalya'nın Aksu Belediyesi'nden 'ahlaksız teklif' görüntüleri geldi. Belediyede görevli bir bürokrat, binasını yıktırmak istemeyen yabancı uyruklu bir kadına ahlaksız teklifte bulundu. Belediyeden açıklama gelirken bürokratın işten ilişiğinin kesildiği belirtildi.

Ahlaksız teklifin görüntüleri Antalya'nın Aksu Belediyesi'nden geldi.

Yabancı uyruklu bir kadın, işyerinin ruhsatı için gittiği AKP’li Aksu Belediyesi’nde Yapı Kontrol Müdürü olan Nevzat Avcı’nın ahlaksız teklifine maruz kaldı, o anlar da telefon kamerasıyla kaydedildi.

Binanın yıkımına dair görüşmek için Aksu Belediyesi binasına giden kadın, Avcı ile görüşmek istedi. Kadını odasına davet eden AKP’li Aksu Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü olan Nevzat Avcı, önce kadına yıkımın gerçekleşmemesi için 150 bin TL ödemesi gerektiğini belirtti.

Sonrasında da kadına cinsellik teklifinde bulundu. Avcı kadına “Ben seni istiyorum. Bu paraya bir kez olmaz 4 kez olsun.” dediği duyuldu.

Cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntüde, kadın Avcı’ya “Siz para değil, başka şey istiyorsunuz” dediği de görülüyor. Avcı ise kadının dediklerini onaylayarak, tekliflerini sürdürdü.

BELEDİYE ‘İDDİA’ DEDİ OLAYI GEÇİŞTİRDİ

Görüntülerin yayılmasının ardından AKP’li belediye iddia diyerek olayı geçiştirdi ve şu açıklamalarda bulundu:

“Son günlerde bir belediye personelimiz ile ilgili birtakım iddialar ortaya atılmaktadır. Söz konusu personelin belediyemizle ilişiği kesilmiştir. Kamuoyuna duyurulur”

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