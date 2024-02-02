2018'de 1,5 TL'ye satılan simidin havalimanında 7 TL'ye olmasına isyan ediliyordu. Şimdi 10 liralık simit bakın kaç lira

Havalimanlarında simit fiyatlarının yüksekliği vatandaşın tepkisine neden oluyor. Ankara'da simidin önce 15 liraya çıkarılması daha sonra bazı telefonların gelmesinin ardından fiyatın tekrar 10 liraya çekilmesiyle birlikte gündeme gelen durum, havalimanlarında bir başka boyutta. Boyut öyle büyük ki simidin fiyatını görünce, Ankara'da önce zam yapılan sonra indirilen simiti arar hale gelirsiniz.

29 Ocak 2018'de sokakta 1,5 liraya satılan simit Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sadesi, yani kaşarsız olan 7 liraydı.

Piyasanın neredeyse beş katıydı. İşte bu katlama yıllara göre katlanarak, gitti. Şimdi sokakta bir simit 10 lira...Sabiha Gökçen'den uçacaksanız, bir de şekeriniz düştü, uçmadan önce bir simit yemeye kalkarsanız yandı keten helva. Tansiyonunuz fırlar...Çünkü bir şişe su bir de simit alırsanız, banknotları tek tek saymanız gerek. İşte o bedel 203 lira... Alışverişi yapan kişi 2 simit, 2 şişe su ve 1 çay için 638 lira 28 kuruş ödedi.

SİMİT FİYATLARININ YILLARA GÖRE DEĞİŞİM

Simit fiyatlarının yıllara göre değişimi sanki enflasyonun bir göstergesi gibi. İşte onu anlamak için simit fiyatlarının yıllara göre değişimini baktık. 2016 yılında 1 liraya satılan simit 8 yılda 10 kat artmış. Yani 10 liraya gelmiş durumda. O durum da şimdilik. Resmi fiyat 10 lira ancak bazı bölgelerde gizli zamla birlikte 12 liraya satılıyor. Ankara'da simit 15 liraya satılma kararı alınmış ancak yüksek yerlerden gelen telefon simidin tekrar 10 liraya düşürülmesine karar verilmişti. Ama bu ne kadar sürece, her şey artıyor, susam fiyatları yükseliyor, un fiyatları zamlanıyor. Simit 2017 yılında 1 lira 25 kuruşa satılırken, 2018'de 1,5 liraya çıktı. Artan enflasyon simit satın alma gücünü de düşürüyor. İşte yıllara göre simit fiyatları:

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir şişe suyu 81.48 TL'ye bir çayı 67.90 lira içer, 2 simit 2 şişe suya 638 lire 28 kuruş öderseniz isyan ederseniz. Fotoğrafını çekip, altınada "Avrupa bizi kıskanıyor. Bu fiyat onlarda yok" notuyla da paylaşırsınız

DİZİ OYUNCUSU DA İSYAN ETTİ

İşte bu duruma herkes tepki gösteriyor. Simit fiyatı sadece Sabiha Gökçen'de böyle değil. İstanbul Havalimanı'nda da simidin fiyatı uçuk, kaçık. Dizilerde başrol oynayan Evrim Alasya, İstanbul Havalimanı’nda bir kaşarlı simidin 145 TL’ye satıldığını görünce sosyal medyadan bu duruma tepki gösterdi. Fiyat karşısına şaşıran oyuncu “Bunu alan var mı?” sorusunu sordu.

Bu isyana CHP 27 Dönem İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de Havalimanlarındaki fahiş fiyatlara sosyal medya üzerinde katılıp, duruma isyan etmişti. Tekin "Sabiha Gökçen’de şekerim düştü browni kek 70 TL’yde, alıp yiyemedim Türkiye. Sabiha Gökçen, nerenin beach (plaj) klubü?” diyerek tepki göstermişti.