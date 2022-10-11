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AKP’li belediye satmaya doyamadı! Tam 16 bin 403 metrekare

AKP’li Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, göreve geldiği günden bu yana belediyeye ait arazileri satmaya devam ediyor. Şimdi de Zafer Mahallesi’nde yer alan 16 bin 403,80 metrekarelik araziyi satışa çıkardı. Arazi için tahmini satış bedeli 43 milyon 470 bin TL olarak belirlendi.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 11:15
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AKP’li Bergama Belediyesi belediyeye ait arazileri satmaya devam ediyor. Şimdi de Zafer Mahallesi’nde yer alan 16 bin 403,80 metrekarelik araziyi satışa çıkardı.

AKP’li belediye satmaya doyamadı! Tam 16 bin 403 metrekare
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Geçtiğimiz sene 60 milyon liralık gayrimenkul satışı gerçekleştiren Bergama Belediyesi'nin AKP'li yönetimi, köylülerin kullanımında olan verimli tarım arazilerini elden çıkararak, yöre köylüsünden tepki aldı. 6360 sayılı Büyükşehir Yasası’yla birlikte mülkiyetleri Bergama Belediyesi’ne devredilen toplam 831 bin 938,56 metrekare büyüklüğünde 19 adet tarla vasfındaki köy arazisinin sattı.

MİLLET BAHÇESİ İÇİN ARAZİLER SATILDI

Birgün Gazetesi’nden Aycan Karadağ’ın haberine göre, Öte yandan ilçede 14 Eylül Stadyumu'nu da içerisine alan ve 51 bin 569 metrekarelik alana yapılmak istenen 'Millet Bahçesi’ projesi yapılmak isteniyor. Belediye ise proje için 75 bin 450 metrekare büyüklüğünde 6 araziyi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na devretti. Devir sonrası yüzlerce esnafın elinden dükkânları gitti.

CHP’li Bergama Belediye Meclisi Üyesi Ali Bor ise arazi satışlarına tepki gösterdi. Bor, “Bergama Belediyesi’nin mülkü kalmayacak” dedi ve ekledi: “Yapılan satışlarla elde edilen gelirin ise sadece Bergama kent merkezinde muhtelif sokak kaplamalarının yenilenmesi için kullanıldığı söylense de harcanan miktar yapılan satışların yanında çok az kalmaktadır. Bunun yanı sıra şimdi de Bergama Belediyesi’nin tek kalemde en değerli taşınmazı satılmak isteniyor. Arazi, Bergama-İzmir anayoluna cepheli ve yapımı devam eden Bergama Çevre Yolu giriş kavşağında yer almaktadır. İlk olarak Bergama Otogarı olarak planlanan bu alanda Bergama Kent merkezinin büyüme aksı sebebiyle otogarın Çanakkale yoluna taşınması ile ticaret alanı olarak fonksiyon değişikliği yapılmış ve bu değişiklik yapıldığı tarihten itibaren her dönem belediye için kamusal projelerin üretilmeye çalışıldığı çok değerli ve emsalsiz bir parseldir.”

Bor, “Hâlihazırda Bergama Belediyesi yönetiminin belediye adına kayıtları hızla elden çıkartarak sadece tek seferlik olan gelir yaratma politikasının en üzücü sonucu kamunun mülkünün kalmaması, tüm taşınmazların özel mülkiyete satılması ve belediyenin kamu yararı gözeterek yapacağı projeler için ileride yeterli veya uygun alan bulamayacak olmasıdır. Belediyelerin görevlerinden birisinin de yurttaşlara arsa sağlamaktır. Birçok belediye özellikle ürettiği konut parsellerini yurttaşlara satmak sureti ile hem gelir elde ettiği hem de arsa talebine arz ile karşılık verebilmektedir” dedi.

YERİNE HİÇBİR ŞEY KONMADI

Bor son olarak şunları ekledi: “Bergama Belediyesi’nde bu dönem izlenen politika elde ne varsa hızla satılması ve yerine hiçbir şeyin konmamasıdır. Millet Bahçesi yapılması uğruna ilgili bakanlığa devredilen 6 adet değerli ve büyük yüzölçümlü imarlı arsanın karşılığında alınan Bergama Şehir Stadı arazisi de daha sonra Millet Bahçesi yapılması için bakanlığa devredilmiştir. Yani Bergama Belediyesi bakanlık projeleri için arazi sağlamış fakat karşılığında belediyeye mülk kazandırmamıştır."

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