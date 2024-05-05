Rusya arananlar listesini yeniledi. Başbakanlar vekiller kimi ararsan bu listede

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Rusya arananlar listesini yeniledi. Başbakanlar vekiller kimi ararsan bu listede
Rus devlet medyasının Cumartesi günü İçişleri Bakanlığı’na dayandırarak verdiği habere göre Rusya, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi arananlar listesine aldı. Cumartesi öğleden sonra itibariyle, hem Zelenskiy hem de selefi Petro Poroşenko suçlardan arananlar listesinde yer aldı. Arananlar listesinde yer alanlardan biri de Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı General Oleksandr Pavliuk oldu.

Rus yetkililer söz konusu kişilerle ilgili iddialara açıklık getirmedi. Bağımsız bir Rus haber kuruluşu olan Mediazona, Cumartesi günü hem Zelenski hem de Poroshenko'nun en azından Şubat sonundan beri listede olduğunu iddia etti. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı aynı gün sosyal medya üzerinden yayınladığı açıklamada Zelenski'nin listeye alındığına dair haberleri “Rus devlet aygıtının çaresizliğinin ve propagandasının” bir kanıtı olarak değerlendirdi.

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KAJA KALLAS DA LİSTEDE

Rusya'nın arananlar listesinde Ukrayna ve NATO ülkelerinden çok sayıda milletvekili de yer alıyor. Bunlar arasında Kiev'e askeri yardımın arttırılmasını ve Moskova'ya karşı daha güçlü yaptırımlar uygulanmasını şiddetle savunan Estonya Başbakanı Kaja Kallas da bulunuyor.

Şubat ayında Rus yetkililer Kallas'ın, Tallinn'in Baltık ülkesindeki Kızıl Ordu askerlerine ait Sovyet dönemi anıtlarını kaldırma çabaları nedeniyle arandığını belirtmişlerdi. NATO üyesi diğer ülkeler Letonya, Litvanya ve Polonya da Sovyet işgalinin istenmeyen mirası olarak görülen anıtları kaldırdı. Rusya'da “Nazizmin rehabilitasyonunu” suç sayan ve savaş anıtlarına “saygısızlığı” cezalandırmayı da içeren yasalar mevcut.

Rusya'nın listesinde Estonya ve Litvanya kabine bakanlarının yanı sıra geçen yıl Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında savaş suçları suçlamasıyla yakalama emri hazırlayan Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) savcısı da bulunuyor. Moskova ayrıca Ukrayna'nın askeri istihbarat başkanı Kirilo Budanov'u, Ukrayna'nın Rus altyapısına yönelik insansız hava aracı saldırıları da dahil olmak üzere terörist faaliyetlerde bulunmakla suçladı.

Kremlin’in Ukrayna liderlerini defalarca Nazizm ile ilişkilendirmeye çalıştığı biliniyor. Moskova, güney komşusuna yönelik “özel askeri operasyon olarak adlandırmakta ısrar ettiği operasyonun temel hedefleri olarak Ukrayna'nın “Nazilerden arındırılması, askerden arındırılması ve tarafsız bir statüye kavuşturulmasını” gösteriyor. “Nazisizleştirme” iddiası, Rusya'nın Ukrayna hükümetinin radikal milliyetçi ve neo-Nazi gruplardan büyük ölçüde etkilendiği yönündeki iddialarına atıfta bulunuyor. Söz konusu iddialar Kiev ve Batılı müttefikleri tarafından şiddetle reddediyor.

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