AKP’li eski vekilden oğluna görkemli düğün. Bülent Arınç da katıldı

Eski vekilden oğluna görkemli düğün

AKP Hakkâri Eski Milletvekili A. Mutalip Özbek'in oğlu Avukat Yüksel Özbek, Aydınlı Avukat İrem Özkurt ile evlendi. Binlerce davetlinin katıldığı düğün töreni, şehir merkezinden 7 kilometre uzaklıktaki Depin bölgesindeki düğün tesislerinde gerçekleştirildi. A. Mutalip Özbek, bu mutlu günlerinde yanlarında olan herkese teşekkür etti.

Özbek, “TBMM Eski Başkanı Bülent Arınç, AK Parti 24. Dönem Milletvekili Nursuna Memecan, Hakkari eski milletvekilleri Esat Canan ve Rüstem Zeydan, Aşiret Lideri Fatih Keskin, ilçe ve belde başkanları, aşiret liderleri, kanaat önderleri, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve tüm davetlilere, aileme ve akrabalarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun” dedi.

Düğüne katılan Bülent Arınç, yoğun ilgi nedeniyle zor anlar yaşadı. Hakkarililerin sevgi seliyle karşılaşan Arınç, “Hakkari özlemiyle yanan bir kardeşinizim. Özlem vesilesiyle Hakkari'ye geldim ve sizleri görmek beni çok mutlu etti. Bizi davet eden A. Mutalip Özbek'e teşekkür ediyorum. Buranın gelenekleri, müziği ve kıyafetleri çok güzel. Hakkari'nin tarihi, maneviyatı ve kültürü Türkiye'nin önemli değerlerinden. Terör belasından uzaklaştık, Allah bir daha göstermesin. Mücadele sırasında hayatını kaybeden şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifa diliyorum. Artık buralar güvenli ve huzurlu bir şehir haline geldi. Huzur içinde yaşayacağımız günlerin devamını diliyorum” dedi.

Yaklaşık 25 yıl önce Hakkari Dağ ve Komando Tugayında yüzbaşı olarak görev yapan ve albaylıktan emekli olan Alp Arslan Eryılmaz da ailesiyle birlikte düğüne katıldı. Emekli Albay, “1997 yılında Hakkari'de yüzbaşı olarak görev yaptım ve 2,5 yıl boyunca burada görev aldım. İnsanlar çok cana yakın ve misafirperverdi. 25 yıl sonra ailemle birlikte Özbek ailesinin düğününe geldik. O zamanlar terör nedeniyle 8-10 saatte Hakkari'ye ulaşabiliyorduk. Şimdi ise gönül rahatlığıyla Van'dan Hakkari'ye geldik. Hakkari'de her şey çok güzel, terör bitmiş. Terör olmadığında ülkemiz cennet gibi. Hakkari halkının kibarlığı ve medeniyeti çok özel. 10 ayrı yerde görev yaptım ama Hakkari'nin yeri gönlümüzde ayrı” dedi.