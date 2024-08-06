Yeni havalimanı Adana'yı karıştırdı. Bakanla CHP'li başkan sosyal medyada birbirine girdi

Kaynak: Haber Merkezi
Yeni havalimanı Adana'yı karıştırdı. Bakanla CHP'li başkan sosyal medyada birbirine girdi

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, havalimanı yüzünden sosyal medyada birbirine girdi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar geçtiğimiz günlerde Şakirpaşa Havalimanı'nın kapatılmaması için Adanalılara eylem çağrısında bulunmuş ve eyleme çağırmıştı.

Adana’da Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın 10 Ağustos 2024 tarihinde faaliyete geçmesi ile kapanacak olan Şakirpaşa Havalimanı için Adana halkı eylem gerçekleştirdi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın çağrısı ile Şakirpaşa Havalimanı girişinde toplanan vatandaşlar havalimanı önündeki Barış Bulvarı’nda yürüyüş yaparak protesto gerçekleştirdi. “Havalimanı kapatılamaz”, “Hak, hukuk adalet” sloganları ile karara tepki gösteren vatandaşlar havalimanlarını geri istediklerini açıkladı.

BAKAN, SOSYAL MEDYADAN CEVAP VERDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise Zeydan Karalar'ın Adana Şakirpaşa Havalimanı’nın kapatılacağı yönündeki iddialarına yanıt verdi. "Yine Yalan, Yine Algı…" diyen Uraloğlu şu ifadeleri kullandı:

"Aslında sizin de çok iyi bildiğiniz şeyleri size tekrar etmek istemem ama siyaseten Adana’ya bir şey katamadığınız için yalan ve yanlış bilgilerle algı peşindesiniz.

Mersin ve Adana illeri ile Çukurova Bölgesine hizmet vermek amacıyla, 800 Hektar arazi üzerine inşa ettiğimiz yıllık 8 milyon yolcu kapasiteli havalimanımız uluslararası boyuttadır.

Adana’ya 35 km, Mersin’e 45 km uzaklıkta; her iki şehrimizin de kullanımındadır.

Hem Mersin’in ve Adana’nın ticaret, kültür ve turizmine büyük katkı sağlayacak hem de bölgemiz daha gelişmiş bir havalimanına sahip olacaktır.

Ve çok iyi bildiğiniz gibi Adana Şakirpaşa Havalimanı KAPATILMAYACAKTIR.

Sizlerin vizyonu tenekeden, çadırdan hastane yapmak ve AK Parti’nin hizmet ve eser siyasetine kayıtsız muhalefet etmek olduğu için bizim vizyonumuzu anlayamazsınız.

Adanalı ve Mersinli hemşehrilerim sizin algılarınıza itibar etmeyecektir.

Bir yanda şehirlerimizin gelişmesi, büyümesi ve kalkınması için üreten, inşa eden, değer katanlar; diğer yanda sadece muhalefet ve algı üstüne kurulu üretemeyen, yerinde sayanlar…"

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