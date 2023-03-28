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Yüksek İhtisas Üniversitesi'ne rektör ve öğretim görevlileri sokulmuyor

Ankara Yüksek İhtisas Üniversitesinde aralarında üniversitenin genel sekreteri, rektörün şoförü ve özel kalem müdürünün de olduğu çok sayıda kişi işten çıkarıldı. Gelen bilgilere göre işten çıkarılan personelin özel eşyalarını almak için bile üniversiteye girişlerine izin verilmiyor.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 09:33
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AKP'li Faruk Çelik'in üniversitesine rektör ve öğretim görevlileri sokulmuyor

Yüksek İhtisas Üniversitesi'ne rektör ve öğretim görevlileri sokulmuyor
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Bir dönem Mütevelli Heyeti Başkanlığını AKP’li Faruk Çelik’in yaptığı Ankara Yüksek İhtisas Üniversitesi’nde çok sayıda kişi işten çıkarıldı. İşen çıkarılanlar arasında üniversitenin genel sekreteri, rektörün şoförü ve özel kalem müdürü de bulunuyor. Gazeteci Orhan Uğuroğlu’nun aktardığına göre işten çıkarılan personelin kişisel eşyalarını almak için bile üniversiteye girmesine izin verilmiyor.

REKTÖR BİLE İÇERİ GİREMEDİ

Gelen bilgilere göre, dışarıdan gelen güvenlik görevlilerin sabah saatlerinden itibaren rektör ve üniversitenin üst düzey yöneticilerinin bile içeri girmesini engelliyor.

USÜLSÜZLÜK İDDİALARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Ankara Yüksek İhtisas Üniversitesi, mütevelli heyetindeki usulsüzlükler ile gündeme gelmişti. Mütevelli Heyeti Başkanvekili Erol Usta’nın kendisine yakın isimlerle aldıkları karar ile yeni bir mütevelli heyeti oluşturdukları ve üstü düzey yöneticileri işten çıkardıkları öğrenildi. İşten çıkarılan yöneticilere ise haber verilmediği gelen bilgiler arasında yer alıyor. Ayrıca mütevelli heyetinde yer alan isimlerden birinin Keçiören Belediyesi’nde Başkan Yardımcılığı görevi yaptığı öğrenildi.

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