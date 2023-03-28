Sabah işe geldiğinde üniversiteye alınmayan rektör her şeyi açıkladı. Yüksek İhtisas Üniversitesi’ndeki işten çıkarmaların ardındaki AKP’li isimleri açıkladı

Yeniçağ Özel / Serkan Talan

Ankara Yüksek İhtisas Üniversitesi’nde aralarında rektörün, özel kalemi, güvenlik görevlisi, ve şoförünün de olduğu 7 kişi işten çıkarıldı. Üniversiteye dışarıdan gelen güvenlik görevlilerinin işten çıkarılan personel ve Rektör Mustafa Paç’ı bir süre üniversiteye almadı.

İşten çıkarmaların arkasında üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Erol Usta ve ekibinin olduğu öğrenildi.

Rektör Prof. Mustafa Paç Yeniçağ’a yaptığı özel açıklamada işten çıkarmaların bir süredir devam eden bir operasyondun devamı olduğunu belirtti. Paç, “Vakfın mütevelli heyetini ele geçirdikten sonra üniversiteyi ele geçirmek ve bizi atmak için Yapılan bir komplo bu” ifadelerini kullandı.

“USULSÜZ ATAMALAR YAPILIYOR”

Rektör Mustafa Paç vakfın Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Erol Usta ve ekibinin ele geçirdiği vakıf yönetimi ile usulsüz atamalar yaptığının altını çizerek, “Biz hukuka başvurduk. En son mütevelli heyetini çağırmadan yaptığı operasyon… Geçen Pazar günü yapılan toplantıya 7 mütevelli heyeti üyesini magandalar engelleyerek sokmadı. Usulsüz kararlar aldı. Savcılığa YÖK’e başvuruldu. Bugün de personeli işten çıkartarak beni, rektörlüğü işlemez hale getiriyor. Eğitimi aksatıyor” şeklinde konuştu.

“İKTİDAR DESTEĞİ OLMAZSA BU KADAR FÜTÜRSUZCA İŞ YAPAMAZ”

Paç, Söz konusu ekibin üniversite yönetimini ele geçirerek rant elde etmeye çalıştığını vurgulayarak eski Mütevelli Heyeti Başkanı Faruk Çelik’in desteği olduğunu düşündüğünü belirtti. Rektör Musta Paç, “Faruk Çelik milletvekili adaylığı nedeniyle istifa etti. O’nun desteği ile yapıyorlardı daha önce. Bu desteği hâlâ sürdüğünü düşünüyorum. İktidardan destek almasa bu kadar fütursuz ve vahşice işler yapamaz” dedi.

Sabah saatlerinde rektörü olduğu üniversiteye zorlukla girebilen Mustafa Paç, konuyu yargıya taşıdıklarını anlattı. Savcılıkta 7 suç duyurusu ve mahkemede devam eden 3 dava olduğunu belirten Mustafa Paç, bugün işten çıkarılan personele işten çıkarıldıklarına yönelik belge imzalatıldığını söyledi. Paç, sözlerine şöyle devam etti.

“Savcılığa 7 tane dava açtım. 3 tane de mahkememiz var. Hukukun yavaş işlemesini faydaya çeviriyorlar. Pazar günü mütevelli heyeti üyelerini sokmayan 4 magandayı bugün güvenlik görevlisi olarak almış. Şimdi onlarla arkadaşların içeri girişini engelledi. Ben geldim zorla soktum onları. Ben içeri aldım ama bir kısmına ‘atıldınız’ diye belge imzalatmış. Hepsi imzalamış.”

“RANT İÇİN ÜNİVERSİTYEYİ ELE GEÇİRMEYE ÇALIŞIYORLAR”

Ankara Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü Mustaqfa Paç, özellikle vakıf üniversitelerinde akademik olmayan kadroların rant için üniversite yönetimlerini ele geçirmeye çalıştığını anlattı. Rektör Paç vakıf üniversitelerinin rant kapısı olarak görülmesinin engellenmesi gerektiğinin altını çizerek “Akademik kurumlarda rant için, özellikle vakıf üniversitelerinin akademik olamayan çevresi, üniversiteleri ele geçirmek istiyor. Buna mutlaka engel olunması lazım. Bu bir cinayettir. Eğitim engelleniyor, akademik gelişme engelleniyor. Vakıf üniversitelerinin rant kapısı olarak görülmesinden vazgeçilmesi lazım” şeklinde konuştu.