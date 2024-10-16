AKP'li gençlik kolları başkanı burnunu kırdığı kız daha taburcu olmadan serbest bırakılmış

Kırşehir'in Kaman ilçesinde düzenlenen konserde 25 yaşındaki Fatma Banu Çoban'ı darp ederek burnunu kırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan AKP Keskin Gençlik Kolları Başkanı Melih Ünlüer'in olayın yaşandığı gün ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan darp edilen Fatma Banu Çoban'ın ise ameliyata alınıp 2 gün sonra taburcu edildiği belirtildi.

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Diğer yandan AKP Keskin Gençlik Kolları Başkanı Melih Ünlüer'in olayın ardından görevine son verildiği öğrenildi.

Olay, 13 Ekim Pazar günü saat 21.00 sularında Kaman Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşti. Anlatılanlara göre festival kapsamında şarkıcı Sefo’nun konserine akrabaları ile giden Fatma Banu Çoban, yer sırası tartışması sırasında AKP Keskin Gençlik Kolları Başkanı Melih Ünlüer'den yumruk yedi. Yaralanan genç kız hastaneye kaldırıldı.

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat olan Çoban 2 gün sonra taburcu edildi, Melih Ünlüer ise olay günü ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

GÖREVİNE SON VERİLDİ

5 ay sonra yeniden ameliyat olacağını dile getiren Çoban gözyaşlarına hakim olamadı. Diğer yandan Keskin Gençlik Kolları Başkanı Melih Ünlüer'in olayın sonrasında görevine son verildiği öğrenildi.