AKP’li Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı’nın Turkcell ile beraber vatandaşı mağdur ettiği öne sürüldü

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN-ÖZEL HABER

AKP’li Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı’nın kurucuları arasında yer aldığı ve yönetim kurulunda Mina Yazıcı ile Şeyma Nur Yazıcı’nın da bulunduğu Adil Varlık Yönetim adlı firma Turkcell ile beraber vatandaşları mağdur etmeye devam ettiği iddia edildi.

2019 yılında 50.000.000 TL sermaye ile kurulan Adil Yönetim Varlık, ödenememiş ve tahsili gecikmiş alacakların yeniden yapılandırılması faaliyetlerinde bulunuyor.

Şikayet Var adlı sitede yazılanlara göre, firmanın borçlarını aldığı Turkcell ile ilgili ise vatandaş şikayetleri halen çözüme kavuşturulmuş değil. Adil Varlık Yönetim elinde Turkcell’e borcunu ödediğine yönelik dekont olduğunu belirten vatandaşlardan borç tahsil etmeye çalışıyor.

Sitede şikayeti bulunan bir vatandaş, “2500 TL altındaki borcun Cumhurbaşkanı kararına göre silinmesine rağmen Turkcell Finansman A.Ş. tarafından borcum Adil Varlık adlı şirkette görünmekte ve ekstra masraf adı altında ücret talep edilmektedir. Adı geçen firma BDDK ve T.C. Cumhurbaşkanlığı kararlarına uymasını talep ediyorum. Dosya e-Devlet üzerinden kapalı olarak görülmesine rağmen adı geçen firma sürekli olarak farklı numaralardan irtibat kurmaktadır. Umarım gereken işlemler yapılır” ifadelerini kullanıyor.

Yine Mustafa Yazıcı’nın yönetim kurulu başkanı olduğu 4.000. 000 TL sermaye ile kurulan Reel Alacak Yönetim adlı firmada aynı faaliyette bulunuyor. Şikayet varda bu firmayla ilgili de şikayetler oldukça fazla.

Firmayla ilgili şikayette bulunan bir vatandaş aynen şu ifadeleri kullanıyor:

2006/6756 ve 2006/6760 dosya no ile açılan icra takibi hakkında. Reel Alacak aş. Ve Turkcell aş. 2000 yılında üzerime açılan 3 adet faturalı hatlar bilgim dışında sahte ve eksik belgelerle açılmıştır. 18 senedir bunlarla uğraşıyorum. Turkcell gibi bir firma neden Reel Alacak gibi kendini bilmez insanlara bu dosyaları veriyor? Derdimi Turkcell’e de Reel alacağa ilettim hiçbir sonuç çıkaramıyorlar. Biliyorlar ki eksik ve sahte bilgi ve belgelerle bir işlem yapamayacaklar. Ancak bu şekilde tehditkar mesajlarla insanları yıldırmaya çalışıyorlar. Dava açın hakli haksiz belli olsun. Bunu onlara da iletiyorum davayı benim açmam gerekiyormuş. Sözde alacaklı sizsiniz ben niye dava açayım. Yıldırma politikasıyla ya öderse hesabi yapmayın. O borç benim değil ve sonu hapiste olsa onu ödemeyeceğim. Gerekli davanızı açın bekliyorum. Ve benim gibi olan bütün mağdurlar gerekli her yere şikayet edin

Yine bir başka vatandaş şikayetinde, “Turkcell'den yeni bir hat almak istediğim için 5321****67 numaralı hattımın borcu olup olmadığını kontrol ettim. Borcumu ödedim ve e-Devlet üzerinden borcumun olmadığını gördüm. Ancak, Turkcell bayisine yeni hat almaya gittiğimde hâlâ borcum olduğu, ödeme kanalının kapalı olduğu ve Reel Alacak servisini aramam gerektiği söylendi. Fakat verilen numaraya ulaşamıyorum, 45 dakika beklememe rağmen hâlâ açan olmadı. Sorunumun çözülmesini ve borcumun sistemden kaldırılmasını talep ediyorum” ifadelerini kullanıyor.

Yine bir başka vatandaş şikayetinde şu ifadelere yer veriyor:

2011 yılında 5389869*** numaralı Turkcell hattım, 2012 yılında borç nedeniyle kapatılmıştır. Aynı yıl Turkcell avukatlarından E***T**** , borcumu ödemezsem icraya vereceklerini söyledi ve ben de İstanbul Kurtköy'deki bir bankamatikten verilen IBAN'a ödemeyi gerçekleştirdim. Buna rağmen 2012'de mahkemeye verildim ve maaşıma icra konuldu. Antalya 9. İcra Dairesi'ne itiraz ettim ve maaşımdaki haciz kaldırıldı. 2012'den 2018'e kadar hakkımda herhangi bir dava açılmadı. Halihazırda açılmış bir dava da bulunmamaktadır. 14.07.2022 tarihinde e-Devlet üzerinden Turkcell borç-alacak kısmında bu numaraya ait 661.85 TL borç gözüküyordu ve Ziraat Bankası kartımla ödemeyi yaptım. 2024 yılında 'Reel Alacak' adı altında bir firma tarafından sürekli aranıp, Turkcell'e ait 1.200 TL borcum olduğu iddia ediliyor. Elimde dekont bulunmasına rağmen kabul edilmedi. Turkcell TİM 'e yönlendirildim, orada borcum olmadığı söylendi. Reel firmasını arayıp durumu ilettiğimde, Turkcell görevlisi 'Reel Alacak' sistemi üzerinden sorgulama yapılmasını önerdi ve 8.000 TL'yi aşan bir borç çıkarıldı. Haftalardır Turkcell genel merkezini aramama rağmen kimse yardımcı olmuyor. Her gün taciz niteliğinde telefonlarla sürekli aranıyorum. Turkcell, kişisel bilgilerimi Reel firmasına nasıl satabilir? Ödediğim borcun tekrar talep edilmesi hangi hakla gerçekleştirilir? Nasıl olur da borç 8.000 TL'ye çıkarılır?

“ÖDEDİĞİM BORCU 12 AYDIR SİLMİYORLAR”

Diğer taraftan sitede bir vatandaşın yaptığı paylaşımda, “Adil Varlık Şirketi'ne ödediğim borcun 12 aydır silinmediğini ve icra dosyası olarak göründüğünü belirtmek istiyorum. Bunun derhal düzeltilmesini talep ediyorum” ifadelerini kullanıyor.

Firmalarla ilgili diğer şikayetler şu şekilde: