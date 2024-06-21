Vatandaş vergiye boğulurken milyarlık bu şirketler vergiden muaf tutuluyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Vatandaş vergiye boğulurken milyarlık bu şirketler vergiden muaf tutuluyor

Hükümet yeni vergileri artırıp yenilerini getirerek ekonomik bunalımın faturasını vatandaşa keserken milyarlarla oynayan varlık şirketlerine 5 yıl vergi muafiyeti getirildiği ortaya çıktı. Şirketler 5 yılda bir farklı isimle tekrar kurularak muafiyetten yararlanmaya devam ediyor.

tolga-sahin-yenicag-ozel-haber.png

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırlayıp Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunmayı planladığı “Vergi Paketi” kapsamında ÖTV’nin arttırılması öngörülürken Karbon Vergisi getirileceği de konuşuluyor.

Türkiye’de yaşanan ekonomik buhranın faturası vatandaşa kesilirken Varlık Yönetim Şirketleri’ne vergi muafiyeti uygulandığı ortaya çıktı.

VERGİLERDEN 5 YIL MUAFLAR
Bankalar, özel finans kurumları ve diğer mali kurumların borçlarını satın alarak yeniden yapılandıran, pek çok vatandaşın borçlarını satın alması sonrası mağduriyetler yarattığı öne sürülen şirketlere KDV, Damga Vergisi Kanununa göre ödenecek damga vergisinden, Harçlar Kanununa göre ödenecek harçlardan, Gider Vergileri Kanunu gereği ödenecek banka ve sigorta muameleleri vergisinden muafiyet uygulandığı ortaya çıktı. Bir yılda milyonlarca dosyaya baktıkları belirtilen şirketler için harç muafiyetinin dahi 500 milyonu bulabildiği aktarıldı.

harc.jpg

kdv.jpg

5 YILDA BİR YENİ ŞİRKET AÇIP MUAF OLUYORLAR
Şirketlere 5 yıl süreyle tanınan bu muafiyet hakkından yararlanan Varlık Şirketleri, 5 yılda bir yeni şirket açarak muafiyetten yararlanmaya devam ediyor. BDDK’nın sitesine bakıldığın pek çok şirketin 5 yıl dolmadan kapandığı görülmekte.

Beş yıl süreyle uygulanan bu muafiyetin süresiz hale getirilmesine yönelik düzenleme ise Anayasa Mahkemesi tarafından “orantısız avantaj” olarak değerlendirerek anayasaya aykırı olduğuna hükmetti. Ancak mahkeme şirketlere tanınan 5 yıllık muafiyetin makul ve nesnel bir nedene dayandığını kabul etmişti.

İlgili Haberler
AKP’li Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı’nın Turkcell ile beraber vatandaşı mağdur ettiği öne sürüldü
Son Haberler
Temsil ve tanıtım giderleri ile kira harcamalarına tam gaz devam Ekonomi
Temsil ve tanıtım giderleri ile kira harcamalarına tam gaz devam
Şehit askerin cebinden çıktı Atatürk tüm cepheye dağıttırdı! İşte Atatürk'ü duygulandıran o destan Tarih - Mitoloji
Şehit askerin cebinden çıktı Atatürk tüm cepheye dağıttırdı! İşte Atatürk'ü duygulandıran o destan
Ünlü şarkıcının konseri yarıda kesildi. Seyirciler alanı terk etti Magazin
Ünlü şarkıcının konseri yarıda kesildi. Seyirciler alanı terk etti
Kendi poşetini getirene indirimli ekmek. Görülmemiş kampanya Ekonomi
Kendi poşetini getirene indirimli ekmek. Görülmemiş kampanya
Rusya'da iki petrol rafinerisine dron saldırısı Dünya
Rusya'da iki petrol rafinerisine dron saldırısı
Hande Baladın ferahlattı Spor
Hande Baladın ferahlattı
Kuyumcular bile bu tuzağa düştü! Altın alırken dikkat Gündem
Kuyumcular bile bu tuzağa düştü! Altın alırken dikkat