Vatandaş vergiye boğulurken milyarlık bu şirketler vergiden muaf tutuluyor

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırlayıp Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunmayı planladığı “Vergi Paketi” kapsamında ÖTV’nin arttırılması öngörülürken Karbon Vergisi getirileceği de konuşuluyor.

Türkiye’de yaşanan ekonomik buhranın faturası vatandaşa kesilirken Varlık Yönetim Şirketleri’ne vergi muafiyeti uygulandığı ortaya çıktı.

VERGİLERDEN 5 YIL MUAFLAR

Bankalar, özel finans kurumları ve diğer mali kurumların borçlarını satın alarak yeniden yapılandıran, pek çok vatandaşın borçlarını satın alması sonrası mağduriyetler yarattığı öne sürülen şirketlere KDV, Damga Vergisi Kanununa göre ödenecek damga vergisinden, Harçlar Kanununa göre ödenecek harçlardan, Gider Vergileri Kanunu gereği ödenecek banka ve sigorta muameleleri vergisinden muafiyet uygulandığı ortaya çıktı. Bir yılda milyonlarca dosyaya baktıkları belirtilen şirketler için harç muafiyetinin dahi 500 milyonu bulabildiği aktarıldı.

5 YILDA BİR YENİ ŞİRKET AÇIP MUAF OLUYORLAR

Şirketlere 5 yıl süreyle tanınan bu muafiyet hakkından yararlanan Varlık Şirketleri, 5 yılda bir yeni şirket açarak muafiyetten yararlanmaya devam ediyor. BDDK’nın sitesine bakıldığın pek çok şirketin 5 yıl dolmadan kapandığı görülmekte.

Beş yıl süreyle uygulanan bu muafiyetin süresiz hale getirilmesine yönelik düzenleme ise Anayasa Mahkemesi tarafından “orantısız avantaj” olarak değerlendirerek anayasaya aykırı olduğuna hükmetti. Ancak mahkeme şirketlere tanınan 5 yıllık muafiyetin makul ve nesnel bir nedene dayandığını kabul etmişti.