18 Ekim 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • AKP'li Mahir Ünal'dan sansür yasası açıklaması

AKP'li Mahir Ünal'dan sansür yasası açıklaması

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, katıldığı televizyon programında, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve toplumun büyük bir kesimi tarafından eleştirilen sosyal medya yasasına dair açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 17:36
Takip Et

AKPli Mahir Ünal sansür yasası olarak adlandırılan sosyal medya düzenlemesine dair açıklama yaptı

AKP'li Mahir Ünal'dan sansür yasası açıklaması
+
Aa
-

NTV'ye konuşan Ünal, "Sosyal medya düzenlemesinde suç unsuruna kim karar verecek?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Biz burada dezenformasyonu tartışıyoruz. Dezenformasyon tek başına yalan söylemek, karalamak değildir. Bu cezalara kimin karar vermesine yönelik uzun süre de düşündük, araştırdık. Buna karar verebilecek yerin yargı olduğuna ulaştık.  Diyelim ki bir kimse yalan bir bilgi paylaştı ancak kişinin kastı bu değil. Şimdi bunun suç teşkil ettiğini nasıl söyleyeceğiz. Bir kimsenin bir tweeti retweet etmesini nasıl suç unsuru olacak?

UYGULAYICI KARAR VERECEK

Bunun suç unsuru olup olmadığına uygulayıcı karar verecek. Sanki ağzını açanın ceza aldığı bir ortam oluşturuyormuşuz gibi bir durum sunuluyorlar. Ancak böyle bir durum yok.

Bir kimse Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiğinde bu kişi hakkında işlem yapılmasın mı diyeceğiz. Konunun uzmanlarıyla görüşmeden, bakın kanun burada açın bir okuyun. Burada çerçeve belli. Sosyal medya ile ilgili birçok şeyi eleştiriyoruz ama iki yılın altındaki suçlarda hakime tutuklama yasağı var. Hakim bir yumruk, şiddet gibi olaylarda kanunun oluşturduğu çerçevede hakim kararını veriyor. Sonra bir bakıyorsunuz sosyal medyada kıyamet kopuyor. Sosyal medya yargısı dediğimiz bir ortam oluştu.

Her olay kendi içerisinde değerlendiriliyor. Bütün bunların alt başlıklarını düzenleyen koca bir hukuk külliyatı var. Biz yasa yapıcı olarak niyetimizi, maksadımızı sunuyoruz. Bundan sonrası yargıdadır. Yasanın uygulamasında sıkıntılar da çıkarsa, Meclis orada. Biz bu yasayı iki yıl önce hazırlamaya başladık.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye büyük tufanı haber verdi
1
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye büyük tufanı haber verdi
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye büyük tufanı haber verdi
﻿Görseldeki afacan kediyi 100 kişide 1 kişi görebildi
2
﻿Görseldeki afacan kediyi 100 kişide 1 kişi görebildi
﻿Görseldeki afacan kediyi 100 kişide 1 kişi görebildi
﻿Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı'ndan itiraf gibi sözler: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz
3
﻿Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı'ndan itiraf gibi sözler: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz
﻿Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı'ndan itiraf gibi sözler: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz
﻿O fotoğrafın hikayesi gözyaşlarına boğdu
4
﻿O fotoğrafın hikayesi gözyaşlarına boğdu
﻿O fotoğrafın hikayesi gözyaşlarına boğdu
﻿Erk Acarer'den flaş ‘Sedat Peker’ iddiası: Yapacağı paylaşım Erdoğan'la ilgili olur
5
﻿Erk Acarer'den flaş ‘Sedat Peker’ iddiası: Yapacağı paylaşım Erdoğan'la ilgili olur
﻿Erk Acarer'den flaş ‘Sedat Peker’ iddiası: Yapacağı paylaşım Erdoğan'la ilgili olur
﻿A Haber’in vicdansız haberine Yılmaz Özdil’den unutulmayacak yorum
6
﻿A Haber’in vicdansız haberine Yılmaz Özdil’den unutulmayacak yorum
﻿A Haber’in vicdansız haberine Yılmaz Özdil’den unutulmayacak yorum
﻿CHP Sansür Yasası için AYM’ye başvuracaktı. Faik Öztrak’tan flaş iddia
7
﻿CHP Sansür Yasası için AYM’ye başvuracaktı. Faik Öztrak’tan flaş iddia
﻿CHP Sansür Yasası için AYM’ye başvuracaktı. Faik Öztrak’tan flaş iddia
﻿Kayseri'de firari 6 hükümlü yakalandı
﻿Kayseri'de firari 6 hükümlü yakalandı
﻿Kayseri'de firari 6 hükümlü yakalandı
﻿Karı koca evlerinde ölü bulundu
﻿Karı koca evlerinde ölü bulundu
﻿Karı koca evlerinde ölü bulundu
﻿Azerbaycan'ın Karabağ zaferinin dizisi çekilecek
﻿Azerbaycan'ın Karabağ zaferinin dizisi çekilecek
﻿Azerbaycan'ın Karabağ zaferinin dizisi çekilecek
﻿Rögar kapağı hırsızlarına İSKİ'den çağrı
﻿Rögar kapağı hırsızlarına İSKİ'den çağrı
﻿Rögar kapağı hırsızlarına İSKİ'den çağrı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.