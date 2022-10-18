AKP'li Mahir Ünal'dan sansür yasası açıklaması

NTV'ye konuşan Ünal, "Sosyal medya düzenlemesinde suç unsuruna kim karar verecek?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Biz burada dezenformasyonu tartışıyoruz. Dezenformasyon tek başına yalan söylemek, karalamak değildir. Bu cezalara kimin karar vermesine yönelik uzun süre de düşündük, araştırdık. Buna karar verebilecek yerin yargı olduğuna ulaştık. Diyelim ki bir kimse yalan bir bilgi paylaştı ancak kişinin kastı bu değil. Şimdi bunun suç teşkil ettiğini nasıl söyleyeceğiz. Bir kimsenin bir tweeti retweet etmesini nasıl suç unsuru olacak?

UYGULAYICI KARAR VERECEK

Bunun suç unsuru olup olmadığına uygulayıcı karar verecek. Sanki ağzını açanın ceza aldığı bir ortam oluşturuyormuşuz gibi bir durum sunuluyorlar. Ancak böyle bir durum yok.

Bir kimse Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiğinde bu kişi hakkında işlem yapılmasın mı diyeceğiz. Konunun uzmanlarıyla görüşmeden, bakın kanun burada açın bir okuyun. Burada çerçeve belli. Sosyal medya ile ilgili birçok şeyi eleştiriyoruz ama iki yılın altındaki suçlarda hakime tutuklama yasağı var. Hakim bir yumruk, şiddet gibi olaylarda kanunun oluşturduğu çerçevede hakim kararını veriyor. Sonra bir bakıyorsunuz sosyal medyada kıyamet kopuyor. Sosyal medya yargısı dediğimiz bir ortam oluştu.

Her olay kendi içerisinde değerlendiriliyor. Bütün bunların alt başlıklarını düzenleyen koca bir hukuk külliyatı var. Biz yasa yapıcı olarak niyetimizi, maksadımızı sunuyoruz. Bundan sonrası yargıdadır. Yasanın uygulamasında sıkıntılar da çıkarsa, Meclis orada. Biz bu yasayı iki yıl önce hazırlamaya başladık.