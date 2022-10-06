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  • Ersan Şen canlı yayında çılgına döndü. Sansür yasası konuşulurken ortalık bir anda karıştı

Ersan Şen canlı yayında çılgına döndü. Sansür yasası konuşulurken ortalık bir anda karıştı

TBMM Genel Kurulu'nda gündeme getirilen "sosyal medya düzenlemesi" Tv100 ekranlarında tartışıldı. 

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 08:51
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Sansür yasası konuşulurken ortalık bir anda karıştı. Ersan Şen canlı yayında çılgına döndü

Ersan Şen canlı yayında çılgına döndü. Sansür yasası konuşulurken ortalık bir anda karıştı
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Tv100’de yayınlanan “Eşit Ağırlık” programında, Prof. Dr. Ersan Şen ile Hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu arasında, gündeme getirilen “sosyal medya düzenlemesi” konusunda tartışma yaşandı.

Sosyal medya düzenlemesinin, düşünce özgürlüğünü kısıtladığını söyleyen Ersan Şen şöyle konuştu:

“Diyelim Merkez Bankası diyor ki benim rezervim şu kadar. Bilim insanı çıkıp diyor ki Merkez Bankası şuan negatifte.  Sen de dedin ki, sen burada bir bilgiyi gerçeğe aykırı kullandın, hop seni göz altına aldı.”

Şen’in bu sözlerine Hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu, “Hayır hocam bu olmaz. Az önce metni okudum. Yayılan bilginin toplumda infial yaratması lazım. Toplumda infial yaratmadığı sürece istediğiniz bilgiyi yayın” diye konuştu.

Prof. Şen ise, Bektaşoğlu’nun bu açıklamalarına “Şarkıcı Gülşen, halk arasında infial oluşturmadan 4 ay önce söylediği sözler nedeniyle tutuklandı” sözleriyle cevap verdi.

Hacıbektaşoğlu ise “Gülşen’in tutuklanması yanlış. Fakat bunun konumuzla bir alakası yok hocam. Gülşen’in tutuklanması yanlış tabii ki” dedi.

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yurdanur canbaş
6.10.2022 09:49
haberin doğru olup olmadığını kontrol edecekler belli.düpedüz toplumu susturmak için.  
 
Adalet
6.10.2022 09:40
Koskoca Türkiye Cumhuriyeti kendilerinin yetiştiği cemaatler gibi yönetilmek isteniyor, kendisini cemaat lideri gibi görüyor halkı da müritleri gibi görüp sorgusuz sualsiz biat etsinler istiyor.  
 
kahraman
6.10.2022 09:34
akp trollerine de yasak getirsinler haydi o zaman o kadar yüreklilerse  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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