AKP'li meclis üyesi önce Atatürk ve arkadaşlarını överek başladı, konuşmasının sonuna doğru kendine döndü: Sürekli Atatürk, Atatürk diyerek...

AKP’li Mehmet Birol Şahin’in Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında yaptığı 10 Kasım Atatürk’ü anma konuşması tartışmaya neden oldu.

Muhalefetin tepkisini çeken AKP’li Mehmet Birol Şahin, konuşmasında dikkat çeken kısımlar şöyle

-Cumhuriyetimizin banisi ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 84 yıl dönümü. Bu vesile ile İstiklal Harbimizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bizlere üzerinde özgürce nefes alabildiğimiz bu vatanı armağan eden tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyoruz.

-Bütün sıkıntıları kazanımlarıyla ilk 100 yılımızı ilanıyla kendi içinde pek çok merhaleyi ve mücadeleyi barındıran yeni bir döneme adım attık.

“KENDİ İÇİNDE BARIŞIK YAŞAYAMADI”

-Bütün sıkıntıları kazanımlarıyla ilk 100 yılımızı geride bırakırken, önce Milli Mücadele’deki destansı meydan okumanın ve küllerinden yeniden doğuşun öncülerini huzurlarınızda bir kez daha selamlıyorum.

-Cumhuriyetimiz maalesef bu bir asırlık geçmişin önemli bir kısmında kendi içinde barışık yaşayamadı. Emperyalistlerin, ülkemiz üzerindeki hesapları hiç eksik olmadı. Bu kirli hesaplarda kullanılan maşalar da eksik olmadılar.

-Ülkemiz, Milli İradenin üstünlüğüne dayanmak yerine vesayet güçlerinin güdümünde kalarak, yönetimlerin elinde zaman zaman altın kıymetindeki değerli günlerini maalesef değerlendiremedi.

-Şehit Başbakan Adnan Menderes’in ‘yeter söz milletin’ diyerek başlattığı demokrasi ve kalkınma hamlesi, idam sehpasıyla kesildi. Rahmetli Özal’ın ‘devlet millet içindir’ diyerek ülkeyi tekrar demokrasi ve kalkınma rotasına sokma girişimi, koalisyon dönemlerinin içinde kaybolup gitti.

-Ancak son yıllarda bütün engelleme çabalarına rağmen Cumhuriyetimizin ilk yüzyılının en kritik demokrasi ve kalkınma atılımını her türlü siyasi sosyal sınıfların ötesine geçen bir ortak akılla, bir ortak iradeyle, bir ortak vicdanla gerçekleştirdik.

-1 yıl sonra adımını atacağımız 2. yüzyılımızın Türkiye yüzyılı haline dönüştürmek için en büyük hedefimiz bu ve bunun için çalışıyor. Türkiye yüzyılı, Aksaçlı büyüklerimizin, gönül coğrafyamızdaki dostlarımızın, el uzattığımız mazlumların dualarıyla yükselecek. Türkiye yüzyılını evlatlarının geleceği için yüreği kıpır kıpır çarpan annelerin babaların hayallerini hayata geçirerek gerçekleştireceğiz.

-Türkiye yüzyılını gençlerimizin, teknolojiden, sanata, spordan çevreye kadar bütün alanlarda beklentilerini karşılayarak gerçekleştirebiliriz. Milli ve manevi değerlerimiz temelinde, maziden atiye kurduğumuz köprüyü, insan ve ahlaki sütunlarla tahkim ederek gerçekleştirebiliriz.

-Türkiye yüzyılını siyasi, ekonomik, teknolojik, asgari, diplomatik her alan da en büyük 10 devleti arasına çıkartarak gerçekleştirebiliriz.

“SÜREKLİ ATATÜRK, ATATÜRK DİYEREK…”

-Atatürk’e ve cumhuriyetimize yapılacak en büyük katkı, ülkemiz içinden geçtiği kritik dönemlerde, birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkarak bütün bu hedefleri gerçekleştirebiliriz.

-Eskiler ‘Bal bal diyerek, ağız tatlanmaz’ derdi. Sürekli Atatürk, Atatürk diyerek, Atatürk’ün veciz sözlerini sloganlaştırarak onun mirasına, onun hatırasına, sahip çıkamayız. Sürekli Cumhuriyet, Cumhuriyet diyerek Cumhuriyetimizi demokrasimizi güçlendiremeyiz.

-Biz bu kavramları lafla istismarını yapmadan hızla yerel yönetimlerde icraatlarimizle, genel yönetimlerde her alanda gerçekleştirerek çalışıyoruz.

-Binlerce yıllık tarihi sürekliliğimiz içinde son devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti’ne ve onun kurucusuna sahip çıkmak hepimizin görevidir. Yörüngeden çıkan bir gök cismi nasıl sonsuz karanlık içerisinde kaybolmaya ve muhtemelen yok olmaya mahkumsa toplumlar da öyledir.

-Türk milletinin kendi yörüngesinden çıkartmak için geçmişiyle bağını kopartmaya çalışanların amacı da zaten budur. Milletler ve devletler mezarlığı olan tarih, bunun sayısız örnekleriyle doludur.

“İKTİDAR PROPAGANDASI YAPMIŞTIR”

CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, AKP’li Şahin’in parti propagandası yaptığını ve meclis başkanı Yücel Yılmaz’ın müdahale etmemesine şu sözlerle tepki gösterdi:

-Bugün 10 Kasımı unutan, Cumhuriyetin kurucu değerlerinin farkında olmayan bir anlayış hizmet etmeye çalışıyorsa yazıktır, günahtır. Balıkesir Kuvayı Millîye kenti diyerek, nara atıyorlar sokakta.

-Buna saygı duymuyorlar. 10 Kasımın değerini anlamayan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e saygısı olmayan bir anlayış bu kenti yönetmeye hak etmiyor. Uyarılara rağmen bütün söylediklerimizi rağmen meclis başkanı konuşmaya müdahale etmiyor. Yakışmaz, yakışmıyor. Bugün 10 Kasım herkesin yüreği buruk.

-AKP gurubunu temsilen konuşmacı arkadaşımız günün anlam ve ehemmiyetini anlatmaktan, bugünün ruhunu yaşamaktan ne kadar uzak olduğunu hep birlikte görüyoruz.

-Tüm uyarılara rağmen bu ruhu anlayamayan zihniyet tutup iktidar propagandası yapmayı tercih etmiştir. Biz atamıza yapılan bu saygısızlığı ve bu vurdumduymazlığa asla müsaade etmedik etmeyeceğiz.

CHP VE İYİ PARTİLİLER SALONU TERK ETTİ

CHP ve İYİ Parti Grubu Şahin’e tepki göstererek meclis salonunu terk etti.