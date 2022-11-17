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Yumurtalarını ağızlarında taşıyan anne balık acıkınca yavrularını yiyor

Ağzında yavrularını taşıyan Cichlidae adlı dişi ciklet balığı annenin acıktığı zaman yavrularını yediği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 16:34
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Yumurtalarını ağızlarında taşıyan anne balığın acıkınca yavrularını yediği ortaya çıktı

Yumurtalarını ağızlarında taşıyan anne balık acıkınca yavrularını yiyor
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Dişi ciklet balıklarının çok acıktıklarında yavrularını yiyerek öldürdüğü ortaya çıktı. Latince adı Cichlidae olan bu familyadaki balıkların, yumurtalarını ağızlarının içinde kuluçkaya yatırıyor. Yavrular yumurtadan çıktıktan sonra bir süre daha annelerinin ağzında kalmaya devam etti.

Yavru balıkları ağzında taşıyan anne, bu esnada beslenemiyor. Yeni bir araştırmaya göreyse anne çok acıkırsa kendi yavrularının bir kısmını yiyor.

ABD'deki Central Michigan Üniversitesi'nden araştırmacılar, bu ürkütücü davranışı laboratuvarlarındaki akvaryumda anne balıkları gözlemlerken fark ettiğini açıkladı.

Araştırmada Afrika'daki tatlı sularda yaşayan, Latince adı Astatotilapia burtoni olan ciklet balığı türü incelendi.

Hakemli bilimsel dergi Biology Letters'ta yayımlanan makalenin ortak yazarı Peter Dijkstra, "Bu yamyamlığı tamamen tesadüfen keşfettik" dedi.

Dijkstra ve meslektaşları, ilk olarak bir dişi balığın ağzındaki yumurtalardan bazılarının eksik olduğunu fark etti ve bir şeylerin ters gittiğini belirtti.

Dişi ciklet balıkları ağızlarında 100 kadar yumurta taşıyabilir. Ancak bu dişinin ağzında sadece 25 yumurta vardı.

Üniversitenin biyoloji bölümünde doktor öğretim üyesi olan Dijkstra, "Annelerden birinin tüm yavrularını tutmadığını fark ettik" ifadelerini kullandı:

Aslında yamyamlığa dair çok fazla araştırma var. Pek çok hayvan türünde çok yaygın.

"Dişilerin bebekleri kalori kazanmak için yediklerini düşünüyoruz. Ayrıca antioksidan almaları için de bir yol olabilir" diyen bilim insanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

Anneler kendi sağlıkları için bebeklerinden bazılarını feda ediyor. Bu sayede yeniden yumurtlayabilecekler.

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