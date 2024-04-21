AKP’li Mehmet Metiner’den iktidar medyasına eleştiri

Kaynak: Haber Merkezi Nilay Abdal
AKP’li Mehmet Metiner’den iktidar medyasına eleştiri
AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci'nin yaptığı İsrail ile ticareti savunan açıklamalarına tepki yağdığı gün, AKP’li Mehmet Metiner'den iktidara yakın medyayla ilgili ilginç bir paylaşım geldi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci’nin İsrail ile ticareti savunduğu açıklamalarının sonrasında, AKP’de ortalık karıştı. Zeybekçi’ye art arda sert tepkiler gelirken, AKP’li Metin Zeybekçi, sosyal medya hesabından beklenmedik bir çıkış yaptı.

770611image1.jpg“Medya düzeni değişecek” ifadelerini kullanan Metiner, “Medyada kartlar yeniden karılacak. Yeni saflaşmalar olacak. Saf değiştirenler olacak. Bir kısım medya el değişecek. Ezcümle: Medyada da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” ifadelerini kaydetti.

ekran-goruntusu-2024-04-21-164456.pngGÜNLER ÖNCE DE İKTİDAR MEDYASINI HEDEF ALMIŞTI

31 Mart’ta gerçekleştirilen Mahalli İdareler seçiminde AKP’nin uğradığı hezimet sonrasında AKP’ye eleştiriler yağdıran Metiner, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla iktidara yakın medyayı hedef almış ve sosyal medya hesabından, “Tek sesli, tek renkli ve tek partili medya düzeni yanlış” ifadelerini kullanmıştı.

Metiner, yeni bir medya düzeninin oluşturulması gerektiğini belirterek, iktidara yakın medyaya yönelik eleştirilerini sıraladığı bir dizi sosyal medya paylaşımı yaptı.

Yaptığı paylaşımlarda, kendisini tek bir partinin aparatına dönüştüren medyanın, günü geldiğinde aynı partiye mensup fakat eleştirel bir yaklaşıma sahip insanlara bile kapılarını kapatabildiğini belirten Metiner, "Çok sesli ve özgürlükçü olması gereken medyanın kör bir taassubun taşıyıcı aparatı haline gelmesi bence acilen giderilmesi gereken bir sorundur." ifadelerine yer vermişti.

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