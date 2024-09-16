AKP’li Metin Külünk'ten Erdoğan'ı kızdıracak sözler: Sokak sizin gördüğünüz gibi değil

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AKP’li Metin Külünk'ten Erdoğan'ı kızdıracak sözler: Sokak sizin gördüğünüz gibi değil

AKP’li Metin Külünk'ten Erdoğan'ı kızdıracak sözler geldi. Külünk, "Sokak, sizin gördüğünüz gibi değil. Vatandaşın sofrasının rahatlaması lazım" sözlerini kullandı.

AKP’li Metin Külünk, Ekol TV'de Geniş Açı programında Pınar Işık Ardor'un konuğu oldu.

Külünk, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Özellikle Külünk'ün, "Sokak, sizin gördüğünüz gibi değil" ifadeleri "Erdoğan'ı kızdıracak sözler" olarak değerlendirildi.

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AKP'li Külünk, şunları belirtti:

"VERİLER KİMSEYİ ALDATMASIN"

"Sokak, sizin gördüğünüz gibi değil. Vatandaşın sofrasının rahatlaması lazım.

Böyle giderse, erken seçim için baskı artar. Veriler kimseyi aldatmasın."

DAHA ÖNCE DE ERDOĞAN'A SESLENMİŞTİ!

“Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı gibi devletin liderliğini en nihayetinde devredecek” sözlerini kullan Külünk, şunları söylemişti:

“Güzel devretmesini isterim. Güzel anılarak devretmesini isterim. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ülkeye kazandırdıkları, başarıları, bir başarı hikayesi var. Fakat başarıların yanında eksiklikler, hatalar, boşluklar var."

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