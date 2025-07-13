AKP'li Metiner, PKK'lılara terörist diyenlere sert çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
AKP'li Metiner, PKK'lılara terörist diyenlere sert çıktı

"Terörsüz Türkiye" süreci ile birlikte iktidar birçok infial yaratan hamlede bulunurken AKP'li Metiner, PKK'lılara "terörist" diyenlerin, "zehirli bir dille süreç karşıtlığı yaptığını" belirtti.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat’ta terör örgütü PKK’ya kendini feshetme ve silah bırakma çağrısının ardından başlayan süreçle ilgili eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"TERÖRİST SÖYLEMİ ZEHİRLİ"

Metiner, terör örgütü PKK'nın “sözde” silah bırakması ve cuma günü Irak'ın Süleymaniye kentinde 15'i kadın 30 PKK'lı terörist silahlarını yakmasına sonrası "terörist" söyleminin zehirli olduğunu savundu.

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PKK'lılara "terörist" diyenlerin, "zehirli bir dille süreç karşıtlığı yaptığını" belirterek "dün dünde kaldı” ifadelerini kullanan Metiner şunları kaydetti:

"Örgüt kendini feshediyor, silahlarını bırakıyor ama o birileri ‘terör-terörist’ söylemleri üzerinden zehirli bir dille süreç karşıtlıklarını suretimizden görünerek sürdürmeye çalışıyorlar. Yeni dönem eski dönemin zehirli dili üzerinden sabote edilmek isteniyor düpedüz. Bizi birbirimize yakınlaştıracak kelimelere ihtiyacımız var. Dün dünde kaldı. Dünün kelimeleriyle ne yeni bir gün ve ne de yeni bir gelecek inşa edilir, biline!"

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