Yeni Şafak süreç üzerinden Şimşek'i hedef aldı: Sıra faiz teröründe

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi, bir kez daha Hazine ve Maliye Bakanı Bakanı Mehmet Şimşek’e yüklendi. Birinci sayfasından “Sıra faiz teröründe” başlığıyla verdiği haberinde terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının ekonomiye rahatlık getireceğini savunan gazete, Bakan Şimşek’e güçlü bir faiz indirimine gidilmesi çağrısı yaptı.

FAİZ ÜZERİNDEN ŞİMŞEK'E YÜKLENMİŞLERDİ

Yeni Şafak, 26 Mayıs tarihli sayısında birinci sayfadan “Faiz arttı dolar yükseldi enflasyon azdı: Üretim düştü sanayi duruyor” manşeti ve “Şirket iflasları katlandı” gibi, muhalif bir gazetenin yazması halinde belki de hakkında soruşturma açılabilecek haberlere yer vermişti. Artırılan faizler ve akabinde üretimin düştüğüne dair eleştirilerin yer aldığı haberlerde Bakan Şimşek'in ekonomi politikasının yetersizliğine dair eleştiriler sıralanmıştı.

Yandaş gazete Şimşek'i hedef tahtasına oturttu!

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün partisinin Kızılcahamam kampında yaptığı “tarihi” konuşmayı bugün manşetine taşıyan Yeni Şafak, hemen altında “Sıra faiz teröründe” başlıkla bir habere de yer verdi. “Terörsüz Türkiye” hedefine ulaşıldıktan sonra, şimdi sırada faizlerin düşürülmesinin olduğuna vurgu yapılan habere göre, politika faizlerinin 20 aydır yüzde 40-50 bandında seyretmesi; sanayiciyi, üreticiyi ve çalışan kesimi olumsuz etkiliyor. Yüksek faiz ortamında rantiye kesimi kazancını artırırken, sanayici kârından vazgeçmek zorunda kalıyor ve sermayesinden yemeye başlıyor. Haberde, enflasyonda yaşanan düşüşün faiz indirimi için uygun bir ortam hazırladığı ifade ediliyor. Haziran ayında aylık enflasyonun yüzde 1,37’ye, yıllık bazda ise yüzde 35,05’e gerilemesi, Merkez Bankası’nın 24 Temmuz’da yapacağı Para Politikası Kurulu toplantısında güçlü bir faiz indirimi kararı alması yönünde beklentiyi artırıyor.

SÜREÇ SONRASI FAİZ İNDİRİMİ ÇAĞRISI

Yeni Şafak, yüksek faiz oranlarının emek yoğun sektörlerde finansman maliyetlerini artırdığını ve yatırım ile istihdamın önünde büyük bir engel oluşturduğunu belirtiyor. Haberde, sembolik değil, güçlü bir faiz indirimiyle üretim maliyetlerinin düşürülebileceği, yatırımların artabileceği ve istihdama ciddi katkı sağlanabileceği ifade ediliyor.

Ayrıca gazeteye göre, "Terörsüz Türkiye" sonrasında faizi düşürmek, ekonomide yeni bir dönemin kapısını aralayabilir. Bu dönüşüm yalnızca kısa vadeli bir rahatlama değil, aynı zamanda Türkiye ekonomisinin uluslararası rekabet gücünü artıracak, daha istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyümeye zemin hazırlayacak bir adım olabilir. Yeni Şafak, yüksek faizin arkasındaki yapının; büyük özel bankalar, bu bankalarla bağlantılı medya ve sermaye şirketleri, uluslararası kredi kuruluşları ve bu düzeni savunan bazı akademik ve bürokratik çevrelerden oluştuğunu ileri sürüyor. Bu yapının faizlerin düşmesini istemediği, çünkü mevcut sistemin onların lehine işlediği ifade ediliyor.

Gazete, “Yüksek faizli sistemin sona ermesi için siyasi irade kadar ekonomik akıl ve millî bir duruş da lazım” dediği haberinde ekonomi yönetimine çözüm önerilerini sıralamayı da ihmal etmedi:

* Merkez Bankası’nın bağımsızlığı bahane edilerek faiz lobilerine teslimiyet sona erdirilmeli.

*Kamu borçlanma faizi %25’in üzerindeyse, bu kamu zararıdır. Borçlanma yeniden yapılandırılmalı.

* KOBİ’lere ve üreticiye düşük faizli, uzun vadeli destek kredileri sağlanmalı.

* Yüksek faizden kazanan sermaye gruplarının vergi yükümlülüğü artırılmalı.

* Ekonominin temeli olan tarım ve sanayi özellikle desteklenerek borç ekonomisinden çıkılmalı.

AKP’de Mehmet Şimşek çatlağı! Bir gazete daha hedef aldı

Yeni Şafak’ın ‘Şimşek’ hedefi belli oldu! Açık açık yazdılar…