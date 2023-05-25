AKP’li Mücahit Birinci ‘Büyük oyunu’ gördü. Habertürk’e Erdoğan’ın flu fotoğrafı üzerinden yüklendi

AKP’li Mücahit Birinci ‘Büyük oyunu’ gördü. Birinci, Habertürk’e Erdoğan’ın flu fotoğrafını kullanması üzerinden yüklenerek “Kurnazlar sizi” dedi.

AKP’li Mücahit Birinci ‘Büyük oyunu’ gördü. Habertürk’e Erdoğan’ın flu fotoğrafı üzerinden yüklendi

AKP MKYK üyesi Mücahit Birinci, HaberTürk'ün, internet sitesindeki bir haberinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın 'flu ve iyi olmayan bir fotoğrafı'nın kullanıldığını iddia ederek kurumun algı çalışması yaptığını savundu.

Birinci, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu öncesinde Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TRT konuşmalarına ilişkin bir haberi alıntılayarak, şunları kaydetti:

"Biz, Sayın Cumhurbaşkanımızın, bu flu ve iyi olmayan fotoğrafı ile Kılıçdaroğlu'nun o fotosunu bu şekilde kullanmanızın sebebini anlıyoruz Habertürk. Bu aşağılık algı çalışmalarınız sizlerin de ayağına dolanacak. Kurnazlar sizi..."

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