AKP’li Numan Kurtulmuş'a canlı yayında zor soru: Kaybetmeye hazır mısınız?

AKP’li Numan Kurtulmuş, canlı yayında "Kaybetmeye hazır mısınız?” sorusuna yanıt verdi.

AKP’li Numan Kurtulmuş'a canlı yayında zor soru: Kaybetmeye hazır mısınız?

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, canlı yayın konuğu oldu Habertürk’te seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Promgramın moderatörü Kübra Par tarafından Kurtulmuş’a, "Kaybetmeye hazır mısınız? Sandıkta yenilirseniz Türkiye demokratik bir olgunlukla bu geçiş sürecini tamamlayabilir mi?" sorusu yöneltildi.

AKP’li Kurtulmuş ise bu soruya, "Bu soruyu aslında başkalarına sormanız lazım. Biz demokrasiyi içselleştirerek, demokrasi konusunda kavgaları vere vere bugünlere kadar milli siyaset geleneğinin bugünkü temsilcileriyiz." yanıtını verdi.

Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti:

“SANDIKTAN HANGİ SONUÇ ÇIKARSA ÇIKSIN, O KARARA SAYGILIYIZ"

"Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği bir şey var, biz kefenlerimizi giydik, siyaset yaptık. Tarihsel bir hesaplaşmanın içine girmek istemem. 27 Mayıs, 28 Şubat, 27 Nisan'ın üstündeki örtüyü açtığınız zaman antidemokratik güçlerin kimler olduğu, Cumhuriyet mitinglerinde orduyu kimin göreve çağırdığı ayan beyan ortadadır. Milletin üstünde bir tek söz söylemedik, bundan sonra da söylemeyiz. Sandıktan hangi sonuç çıkarsa çıksın, o karara saygılıyız."

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