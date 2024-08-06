AKP'li Numan Kurtulmuş'un sözleri yeniden gündem oldu. 'İsrail en büyük zaferini AKP ile elde etti'

Şu anda TBMM Meclis Başkanlığı görevini yürüten AKP’li Numan Kurtulmuş’un yıllar önce katıldığı bir TV yayınında AKP’yi İsrail ilişkileri ile eleştirdiği sözleri yeniden gündem oldu. Şu anda iktidara yakın A Haber kanalında spikerlik yapan Erkan tan ile röportaj yapan Numan Kurtulmuş AKP’nin İsrail’e verdiği desteği anlatırken dilimde tüy bitti sözleri ile isyan ediyor.

AKP Hükümetinin İsrail’in OECD üyeliğini onayladığını ve bunun olmaması için 9 ay boyunca uğraştığını söylüyor. AKP’nin bu adımı ile İsrail’i OECD üyeliğine aldığını ve bununda 1967 savaşlarından beri İsrail’in en büyük diplomatik zaferi olduğunu ifade etmişti.

Kurtulmuş’un o videosu Gürsel Tekin tarafından paylaşıldı. İşte Kurtulmuş’un yayında söyledikleri:

“Bakın bu fakir 9 ay dilimde tüy bitti. Geçtiğimiz sene 2010 yılının Mayıs ayında Türkiye, İsrail’in OECD üyeliğini onayladı. 9 ay boyunca her vesileyle söyledim. Dedim yapmayın Mayıs ayında önünüze gelecek.

İsrail ile 1963’ten beri OECD’nin üyesiyiz. Veto ettiğimiz taktirde İsrail’in üye olması mümkün değil. İsrail’i veto edin, İsrail üye olmasın dedim. Daha evvel İsveç, Norveç birçok ülke etmiş.

Ne yazık ki 2010 yılında Türkiye Mayıs ayında kabul etti ve İsrail 1967 savaşlarından bu yana en büyük diplomatik zaferini Türkiye vasıtasıyla kazandı.”