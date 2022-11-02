AKP'li Pendik Belediyesi'nde temizlik işçileri iş bıraktı

AKP'li Pendik Belediyesi'nde geçtiğimiz aylarda AKP'ye yakın Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş Sendikası toplu sözleşmeye imza atmış, eski asgari ücret üzerinden yapılan yüzde 80'lik zam işçiler içinde tepkilere neden olmuştu.

İŞ BIRAKTILAR

Daha iyi çalışma koşulları ve ücretlerde iyileştirme talep eden temizlik işçileri, bugün iş bıraktı.

Patronların Ensesindeğiz Ağı'na yer alan habere göre, Pendik’te ev kiralarının 7 bin TL’ ye dayandığı, her şeyin fiyatının en az üç katına çıktığı koşullarda kendilerine layık görülen ücretlerin sefalet ücreti olduğunu belirten işçiler geçinemediklerini defalarca dile getirmelerine rağmen belediye ve sendika yönetimi tarafından dikkate alınmadıklarını söylediler.

EYLEM DEVAM EDİYOR

Eylemlerini sürdüren işçiler, geceyi de şantiye de geçireceklerini söylüyor.