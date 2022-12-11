11 Aralık 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • AKP Belediye borçlarına karşılık park, dini ve sağlık tesisi alanlarını satıyor

AKP Belediye borçlarına karşılık park, dini ve sağlık tesisi alanlarını satıyor

AKP’li Pendik Belediyesi 101 milyon liralık borcuna karşılık park, dini ve sağlık tesisi alanlarının Hazine’ye devretti.

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 11:19
Takip Et

AKP'li Pendik Belediyesi borçlarına karşılık vatandaşın yaşam alanlarını devrediyor. park ve sağlık tesisi alanlarını satıyor

AKP Belediye borçlarına karşılık park, dini ve sağlık tesisi alanlarını satıyor
+
Aa
-

AKP’liler belediyeler vatandaşın yaşam hakkını almaya ve taşınmazları satmaya devam ediyor.

Cumhuriyet’ten Gökhan Kam’ın haberine göre, AKP’li Pendik Belediyesi’nin aralık ayı meclis toplantısı önceki gün belediye meclis toplantı salonunda yapıldı.

Toplantıda belediye ve belediye şirketi olan Personel AŞ’nin 101 milyon lirlaık vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borcuna karşılık bazı taşınmazların devri ve gelir elde etmek amacıyla bazı taşınmazların satışı teklifleri görüşüldü.

PARK, DİNİ VE SAĞLIK ALANLARI SATIŞTA

Hazineye devredilen yerler arasında, park, dini ve sağlık tesis alanları yer aldı. Ayrıca yedi arsada bulunan belediye hisselerinin yurttaşlara satışını nasıl yapılacağı konusundaki değişiklik görüşüldü.

CHP ‘HAYIR’ DEDİ

Teklifler CHP’li meclis üyelerinin, “Hayır” oyuna karşın AKP’li meclis üyelerinin, “Evet” oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi.

HALK ÇÖZÜM İSTİYOR

Belediye tarafından Hazine’ye devredilen yerler arasında, park ve ticaret alanı olarak ayrılmış boş arsaların olduğunu belirten CHP’li Pendik Belediyesi Meclis üyesi Hayriye Uyanık, “Bu arsaların olduğu bölgede park ve spor alanı sıkıntısı var. Mahalle halkı ivedilikle buna çözüm beklemesine rağmen bu tür alanların maliyeye devredilmesi doğru değildir. Burada yanlış yazılmış bir şey var. Mesela, Yeşilbağlar’da sağlık tesisi olan bir alan burada dolu yazılmış. Ancak bu alan boş. Sapanbağları’nda iki boş parsel var. Bunlardan biri park diğeri ise ticari alan. Ticaret alanı neden veriyoruz? Park ve ticaret alanının ikisi de boş. Biz belediye olarak neden buralarda bir şey yapmıyoruz? Biz bu sebeplerden dolayı ‘hayır’ dedik” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿ BİM’in patronu dün akşam hangi hisseden büyük alım yaptı. BİM'in piyasa değeri 20 milyar düştü
1
﻿ BİM’in patronu dün akşam hangi hisseden büyük alım yaptı. BİM'in piyasa değeri 20 milyar düştü
﻿ BİM’in patronu dün akşam hangi hisseden büyük alım yaptı. BİM'in piyasa değeri 20 milyar düştü
﻿Cemal Enginyurt İbrahim Tatlıses'e cevap verdi. Tatlıses anlamak için bir hafta bu tweeti okuyacak
2
﻿Cemal Enginyurt İbrahim Tatlıses'e cevap verdi. Tatlıses anlamak için bir hafta bu tweeti okuyacak
﻿Cemal Enginyurt İbrahim Tatlıses'e cevap verdi. Tatlıses anlamak için bir hafta bu tweeti okuyacak
﻿Herkes Cemal Enginyurt'un kendisini hedef alan İbrahim Tatlıses'e vereceği cevaba kilitlendi
3
﻿Herkes Cemal Enginyurt'un kendisini hedef alan İbrahim Tatlıses'e vereceği cevaba kilitlendi
﻿Herkes Cemal Enginyurt'un kendisini hedef alan İbrahim Tatlıses'e vereceği cevaba kilitlendi
﻿Kılıçdaroğlu genç hukukçulara seslendi: ‘Darbe hukukundan arınmak istiyoruz' demelisiniz
4
﻿Kılıçdaroğlu genç hukukçulara seslendi: ‘Darbe hukukundan arınmak istiyoruz' demelisiniz
﻿Kılıçdaroğlu genç hukukçulara seslendi: ‘Darbe hukukundan arınmak istiyoruz' demelisiniz
﻿O Ses Türkiye jürisi açıklandı. Acun Ilıcalı kadroyu belirledi
5
﻿O Ses Türkiye jürisi açıklandı. Acun Ilıcalı kadroyu belirledi
﻿O Ses Türkiye jürisi açıklandı. Acun Ilıcalı kadroyu belirledi
﻿İngiltere-Fransa: Nefes kesen maçta müthiş gol
6
﻿İngiltere-Fransa: Nefes kesen maçta müthiş gol
﻿İngiltere-Fransa: Nefes kesen maçta müthiş gol
﻿Mahfi Eğilmez borsayı ve konut sektörünü çökertecek gelişmeyi açıkladı
7
﻿Mahfi Eğilmez borsayı ve konut sektörünü çökertecek gelişmeyi açıkladı
﻿Mahfi Eğilmez borsayı ve konut sektörünü çökertecek gelişmeyi açıkladı
﻿İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
﻿İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
﻿İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
﻿Yatırım fonlarının büyüklüğü bu yıl iki katına çıkarak 1 trilyon lirayı aştı
﻿Yatırım fonlarının büyüklüğü bu yıl iki katına çıkarak 1 trilyon lirayı aştı
﻿Yatırım fonlarının büyüklüğü bu yıl iki katına çıkarak 1 trilyon lirayı aştı
﻿Tarihte bugün 11 Aralık
﻿Tarihte bugün 11 Aralık
﻿Tarihte bugün 11 Aralık
﻿Kontrolden çıkan otomobil bariyerleri aşıp yol kenarına uçtu: 2 yaralı
﻿Kontrolden çıkan otomobil bariyerleri aşıp yol kenarına uçtu: 2 yaralı
﻿Kontrolden çıkan otomobil bariyerleri aşıp yol kenarına uçtu: 2 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.