AKP Belediye borçlarına karşılık park, dini ve sağlık tesisi alanlarını satıyor

AKP’liler belediyeler vatandaşın yaşam hakkını almaya ve taşınmazları satmaya devam ediyor.

Cumhuriyet’ten Gökhan Kam’ın haberine göre, AKP’li Pendik Belediyesi’nin aralık ayı meclis toplantısı önceki gün belediye meclis toplantı salonunda yapıldı.

Toplantıda belediye ve belediye şirketi olan Personel AŞ’nin 101 milyon lirlaık vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borcuna karşılık bazı taşınmazların devri ve gelir elde etmek amacıyla bazı taşınmazların satışı teklifleri görüşüldü.

PARK, DİNİ VE SAĞLIK ALANLARI SATIŞTA

Hazineye devredilen yerler arasında, park, dini ve sağlık tesis alanları yer aldı. Ayrıca yedi arsada bulunan belediye hisselerinin yurttaşlara satışını nasıl yapılacağı konusundaki değişiklik görüşüldü.

CHP ‘HAYIR’ DEDİ

Teklifler CHP’li meclis üyelerinin, “Hayır” oyuna karşın AKP’li meclis üyelerinin, “Evet” oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi.

HALK ÇÖZÜM İSTİYOR

Belediye tarafından Hazine’ye devredilen yerler arasında, park ve ticaret alanı olarak ayrılmış boş arsaların olduğunu belirten CHP’li Pendik Belediyesi Meclis üyesi Hayriye Uyanık, “Bu arsaların olduğu bölgede park ve spor alanı sıkıntısı var. Mahalle halkı ivedilikle buna çözüm beklemesine rağmen bu tür alanların maliyeye devredilmesi doğru değildir. Burada yanlış yazılmış bir şey var. Mesela, Yeşilbağlar’da sağlık tesisi olan bir alan burada dolu yazılmış. Ancak bu alan boş. Sapanbağları’nda iki boş parsel var. Bunlardan biri park diğeri ise ticari alan. Ticaret alanı neden veriyoruz? Park ve ticaret alanının ikisi de boş. Biz belediye olarak neden buralarda bir şey yapmıyoruz? Biz bu sebeplerden dolayı ‘hayır’ dedik” ifadelerini kullandı.