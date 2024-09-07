AKP'li Şamil Tayyar Dilan Polat ve Engin Polat’ın tahliyesine böyle isyan etti

Dilan Polat’ın serbest bırakılmasının ardından, Engin Polat’ın da tahliye edildiği duyuruldu.

Engin Polat’ın tahliyesi, geniş tartışmalara neden oldu.

Dilan Polat’ın geçtiğimiz günlerde serbest bırakılmasının ardından, kamuoyunda bu durumun benzerlerinin diğer Polat ailesi üyeleri için de geçerli olup olmayacağı merak ediliyordu.

Engin Polat’ın tahliyesiyle birlikte, aile üyelerinin hukuki durumlarıyla ilgili belirsizlikler gidermiş oldu.

Engin Polat’ın serbest bırakılması, hem medya hem de sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırdı.

Kamuoyunun, bu tahliyenin nedenleri ve sonuçları hakkında daha fazla bilgi edinmesi bekleniyor.

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, Dilan Polat ve Engin Polat’ın tahliyesine Twitter'dan çok sert tepki gösterdi.

"Görgüsüz paylaşımlar devam edecek mi?" Sorusuna Dilan Polat'tan bomba yanıt

Engin Polat yüzlerce araçlık konvoyla karşılandı. 40 yılla yargılanırken tahliye edildi

Şamil Tayyar şunları yazdı:

"TOPLUM VİCDANINI RAHATSIZ ETMİŞTİR"

"Dilan Polat’tan sonra Engin Polat’ın tahliyesi, toplum vicdanını rahatsız etmiştir.

Zaten yargıya güven azdı, şimdi bir kez daha sarsıldı.

40 yıldan fazla hapis cezası gerektiren kara para aklama iddiası ile 9 ay sonra gelen tahliye kararı arasındaki paradoksu, karar vericilerin kamuoyuna mutlaka izah etmesi gerekir.

"BURUNLARINDAN FİTİL FİTİL GETİRİN"

Her şey yalansa Polat çiftinden çıkın özür dileyin.

Değilse karar sürecindeki mübaşirden savcı ve hakime kadar hepsinin, hatta yedi sülalesinin mal varlığını, para trafiğini araştırın, yolsuzluk varsa burunlarından fitil fitil getirin."