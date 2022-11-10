AKP'li belediye millet bahçesine servet harcayacak. Tarihi hastanenin arazisine göz diktiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Yatıp yuvarlanacaksınız” sözleriyle 2018’de seçim vaadi olarak duyurduğu millet bahçeleri için yapılan harcamalara bir yenisi daha eklendi.

Sivas'ta tarihi önemi bulunan ve tartışmalı şekilde yıkımı gerçekleştirilen eski Sivas Numune Hastanesi’nin yerleşkesine millet bahçesi yaptırılacağı öğrenildi. Toplam 57 bin metrekarelik alanı kapsayan proje için milyonlarca lira gözden çıkartıldı.

AKP’li Hilmi Bilgin idaresindeki Sivas Belediyesi 28 Eylül'de, “Millet Bahçesi ve Kapalı Otopark Yapım İşi” başlığıyla bir ihale açtı. Sivas Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen ve yalnızca iki şirketin teklif sunduğu ihalede tekliflerden biri geçersiz sayıldı.

133 MİLYON LİRA HARCANACAK

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, AKP’li belediyenin 139 milyon 548 bin lira yaklaşık maliyet hesabı çıkardığı işin ihalesi, tek geçerli teklifin sahibi olan belediye iştirakine verildi.

Sivas Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü ile belediye şirketi ÖZBELSAN arasında 19 Ekim’de sözleşme imzalandı. Sözleşmenin bedeli ise 133 milyon 100 bin lira olarak belirlendi.

Belediyenin 133,1 milyon lirayı gözden çıkardığı millet bahçesi, 27 Haziran Öğretmenler Parkı ile eski Numune Hastanesi’nin yerleşkesine yapılacak. Tesisin içinde 7 bin metrekare büyüklüğünde ve 250 araç kapasiteli yeraltı otoparkı bulunacak. 2 bin metrekare büyüklüğündeki millet kıraathanesi de yine tesisin içine inşa edilecek. Millet bahçesinin açılışı, 29 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

TARİHİ HASTANE HAKKINDA KORUMA KARARI VARDI İDDİASI

133,1 milyon liraya mal olacak millet bahçesi, 1952 yılında inşa edilen ve ülkenin ilk altı numune hastanesinden biri olma özelliği taşıyan eski Numune Hastanesi’nin yerine yapılıyor.

Demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri, hastane binasının, “tarihi vasfı nedeniyle koruma kararı” olduğunu savunuyor. Sivas Valiliği ise yıkımı gerçekleştirilen tescilli binanın depreme dayanıksız olduğuna dair raporlar bulunduğunu iddia ediyor.