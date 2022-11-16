Çekmeköy Kışlası arazisine inşa edilen Çınarköy projesinde konut sayısını arttı. Emlak Konut bin 774 olan konut sayısı 2 bin 114’e yükseltildi. Ağaçları kesmeye doymadılar

Kışla arazisine 2 bin 114 konut! Ağaçları kesmeye doymadılar

İktidar, megakent İstanbul başta olmak üzere gözünü askeri arazilere dikti. Boşaltılan Çekmeköy Kışlası arazisinde Emlak Konut’un uzmanların tüm itirazlara rağmen yapımına başladığı Çınarköy projesinde rant büyüdü.

Birgün Gazetesi’nden İsmail Arı’nın haberine göre, Emlak Konut, Çınarköy projesi kapsamında büyük kısmı ormanlık arazi olan Çekmeköy Kışlası olarak bilinen Şehit Onbaşı Azim Özdemir Kışlası’na bin 774 adet konut, 141 villa, 56 ticari alan inşa edileceğini açıklamış ve inşaat çalışmalarına başlamıştı.

Son olarak Emlak Konut, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimde, projede revizyona gidildiğini ve konut sayısının bin 774’ten 2 bin 114’e yükseltildiğini açıkladı. Böylece konut sayısını 340 adet arttırılmış oldu.

BİNLERCE AĞAÇ KESİLDİ

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz’un ardından boşaltılan askeri alanlara yönelik, şehir dışına taşınan askeri alanların yeşil alan olacağını açıklamıştı. Ancak askeri araziler yeşil alan olarak korunmadı ve tıpkı Çekmeköy Kışlası gibi birer birer yapılaşmaya açıldı. Emlak Konut’a devredilen Çekmeköy Kışlası’nın arazisinde de inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Arazide iş makineleri 24 saat aralıksız çalışırken binlerce ağaç ise kesildi. Kuzey Ormanlarının da başlangıcı olarak kabul edilen alanda metrelerce uzunluğundaki yüzlerce 40-50 yıllık ağaç kesildi ve kütüğe dönüştürüldü. Ağaç kesimini gizlemek için de kışla arazisini çevreleyen duvarların üzerine yaklaşık iki metre yüksekliğinde paravanlar yerleştirdi.

187 BİN 750 METREKARE İMARA AÇILDI

2019 yılında ise Çekmeköy Kışlası’nın 187 bin 750 metrekarelik kısmı imara açılmıştı. Ardından da Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın gerçekleştirdiği ihaleyi DAP Holding iştiraki Eltes İnşaat ve İstlife İş Ortaklığı aldı ve inşaat projesine Ormanköy adı verildi. Yapımı devam eden projeyle araziye ticari üniteler, konutlar, eğitim tesisi, sosyal ve kültürel tesis alanları inşa ediliyor.