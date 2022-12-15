İktidar 1 yılda 6 milyar TL bahçelere gömdü

Dar ve orta gelirli yurttaşların konut ihtiyacını karşılamakla yükümlü olan ancak konutlarına kavuşamayan yurttaşlar ve millet bahçeleri için harcadığı para nedeniyle tartışılan TOKİ, kesenin ağzını bir kez daha açtı. 2022 yılının Ocak-Kasım döneminde millet bahçeleri için 6 milyar TL’ye yakın para harcayan TOKİ, yüksel maliyetli yeni bir sözleşmeye daha imza attı.

Birgün Gazetesi’nden Mustafa Bildircin’e göre, TOKİ 24 Ekim’de, “Sinop Boyabat Topalçam Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar” ihalesi düzenledi. Toplam yedi şirketin elektronik doküman satın aldığı ihaleye iki şirket teklif verdi. Teklifleri değerlendiren TOKİ, 25 Kasım’da nihai kararına vardı. TOKİ ile Kay-Sa İnşaat isimli şirket arasında 92 milyon 257 bin TL’lik sözleşme imzalandı. AKP idaresindeki Boyabat ilçesine yapılacak millet bahçesinin toplam büyüklüğünün 156 bin 172 bin metrekare olduğu bildirildi. Millet bahçesi için inşa edilecek sosyal donatıların toplam büyüklüğünün ise bin 498 metrekare olduğu belirtildi.

KESENİN AĞZI AÇIK

Boyabat’ta yapımına başlanan 92,2 milyon TL’lik millet bahçesi ile birlikte TOKİ’nin 2022 yılında millet bahçeleri için harcadığı toplam para 6 milyar TL’yi aştı. TOKİ’nin sorumluluğunda tamamlanan ya da henüz inşa halinde olan millet bahçelerinden bazıları şöyle:

•Edirne Bülbüladası:

212 milyon TL

•İstanbul Kağıthane:

73 milyon 400 bin TL

•Giresun Fevzi Çakmak:

99 milyon 969 bin 969 TL

•Nevşehir Merkez:

169 milyon 169 bin TL

•İstanbul Atatürk Havalimanı: 2 milyar 174 milyon TL

•Ağrı Murat Nehri:

205 milyon TL

•Şanlıurfa Ceylanpınar:

137 milyon 250 bin TL